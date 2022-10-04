04 октября 2022

В Херсонской области сохранят украинский и крымско-татарский языки

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: украинский и крымско-татарский языки сохранятся в регионе
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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Херсонская область сохранит украинский и крымско-татарский языки, пообещал Кирилл Стремоусов Фото:
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На территории Херсонской области будут сохранены украинский и крымско-татарский языки. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Мы оставим это все на усмотрение жителей Херсонской области, именно они будут определять дальнейший статус украинского языка. Не суржика, а языка, который мы не хотим блокировать, закрывать, мы хотим продолжать ту культурную программу, культурные ценности, которые сегодня есть на территории области», — заявил Кирилл Стремоусов ТАСС. Он добавил, что это касается и крымско-татарского языка.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку. Планируется, что издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский в качестве родного языка. 30 сентября в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.

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На территории Херсонской области будут сохранены украинский и крымско-татарский языки. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Мы оставим это все на усмотрение жителей Херсонской области, именно они будут определять дальнейший статус украинского языка. Не суржика, а языка, который мы не хотим блокировать, закрывать, мы хотим продолжать ту культурную программу, культурные ценности, которые сегодня есть на территории области», — заявил Кирилл Стремоусов ТАСС. Он добавил, что это касается и крымско-татарского языка. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку. Планируется, что издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский в качестве родного языка. 30 сентября в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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