В Херсонской области сохранят украинский и крымско-татарский языки

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: украинский и крымско-татарский языки сохранятся в регионе

05 октября 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Херсонская область сохранит украинский и крымско-татарский языки, пообещал Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России На территории Херсонской области будут сохранены украинский и крымско-татарский языки. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Мы оставим это все на усмотрение жителей Херсонской области, именно они будут определять дальнейший статус украинского языка. Не суржика, а языка, который мы не хотим блокировать, закрывать, мы хотим продолжать ту культурную программу, культурные ценности, которые сегодня есть на территории области», — заявил Кирилл Стремоусов ТАСС. Он добавил, что это касается и крымско-татарского языка. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку. Планируется, что издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский в качестве родного языка. 30 сентября в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.

На территории Херсонской области будут сохранены украинский и крымско-татарский языки. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Мы оставим это все на усмотрение жителей Херсонской области, именно они будут определять дальнейший статус украинского языка. Не суржика, а языка, который мы не хотим блокировать, закрывать, мы хотим продолжать ту культурную программу, культурные ценности, которые сегодня есть на территории области», — заявил Кирилл Стремоусов ТАСС. Он добавил, что это касается и крымско-татарского языка. Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку. Планируется, что издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский в качестве родного языка. 30 сентября в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.