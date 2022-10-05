Россия и Турция намерены вместе обойти санкции США

Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает Turizmgazetesi.
«Пока продолжается поиск альтернативного инструмента для замены платежной системы „Мир“, деятельность которой прекращена из-за введенных против России санкций, ведутся работы по активации платежной системы TROY, разработанной Турцией», — пишет издание. Turizmgazetesi также добавило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно российской платежной системы «Мир» сказал, что у Турции есть другие альтернативы, и проводятся исследования для оценки этих альтернатив. «Тема будет включена в повестку дня ближайшей встречи центральных банков Турции и России», — отметило издание.
Ранее США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Новый пакет антироссийских санкций был направлен на связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны. Подобное давление со стороны Америки вызвало раскол в правящих кругах Турции. По словам главы бюро экономической политики партии «Ватан» Хакана Топкурулу, запрет карт «Мир» на территории страны губительно влияет на турецкую экономику.
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Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает Turizmgazetesi. «Пока продолжается поиск альтернативного инструмента для замены платежной системы „Мир“, деятельность которой прекращена из-за введенных против России санкций, ведутся работы по активации платежной системы TROY, разработанной Турцией», — пишет издание. Turizmgazetesi также добавило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно российской платежной системы «Мир» сказал, что у Турции есть другие альтернативы, и проводятся исследования для оценки этих альтернатив. «Тема будет включена в повестку дня ближайшей встречи центральных банков Турции и России», — отметило издание. Ранее США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Новый пакет антироссийских санкций был направлен на связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны. Подобное давление со стороны Америки вызвало раскол в правящих кругах Турции. По словам главы бюро экономической политики партии «Ватан» Хакана Топкурулу, запрет карт «Мир» на территории страны губительно влияет на турецкую экономику.