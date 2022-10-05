Россия и Турция намерены вместе обойти санкции США

Turizmgazetesi: в Турции создается альтернатива платежной системе «Мир»

05 октября 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Издание сообщает, что тема введения платежной системы Troy будет обсуждаться на ближайшей встрече центральных банков Турции и России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает Turizmgazetesi. «Пока продолжается поиск альтернативного инструмента для замены платежной системы „Мир“, деятельность которой прекращена из-за введенных против России санкций, ведутся работы по активации платежной системы TROY, разработанной Турцией», — пишет издание. Turizmgazetesi также добавило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно российской платежной системы «Мир» сказал, что у Турции есть другие альтернативы, и проводятся исследования для оценки этих альтернатив. «Тема будет включена в повестку дня ближайшей встречи центральных банков Турции и России», — отметило издание. Ранее США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир» . Новый пакет антироссийских санкций был направлен на связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны. Подобное давление со стороны Америки вызвало раскол в правящих кругах Турции. По словам главы бюро экономической политики партии «Ватан» Хакана Топкурулу, запрет карт «Мир» на территории страны губительно влияет на турецкую экономику.

Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает Turizmgazetesi. «Пока продолжается поиск альтернативного инструмента для замены платежной системы „Мир“, деятельность которой прекращена из-за введенных против России санкций, ведутся работы по активации платежной системы TROY, разработанной Турцией», — пишет издание. Turizmgazetesi также добавило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях относительно российской платежной системы «Мир» сказал, что у Турции есть другие альтернативы, и проводятся исследования для оценки этих альтернатив. «Тема будет включена в повестку дня ближайшей встречи центральных банков Турции и России», — отметило издание. Ранее США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Новый пакет антироссийских санкций был направлен на связанные с государством российские финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны. Подобное давление со стороны Америки вызвало раскол в правящих кругах Турции. По словам главы бюро экономической политики партии «Ватан» Хакана Топкурулу, запрет карт «Мир» на территории страны губительно влияет на турецкую экономику.