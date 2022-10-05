Конгрессмен Розендейл: у США закончились деньги помогать Украине

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
По словам Розендейла, вовлеченность Америки в конфликт на Украине угрожает нацбезопасности страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл.

«У американских налогоплательщиков нет 70 млрд долларов для Украины», — написал Розендейл в своем Twitter (заблокирован на территории РФ). Розендейл также добавил, что растущая вовлеченность США в конфликте на Украине — это угроза национальной безопасности Америки. «Она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой», — добавил член Палаты представителей Конгресса США.

Ранее США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов. В пакет входят системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства.

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У налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл. «У американских налогоплательщиков нет 70 млрд долларов для Украины», — написал Розендейл в своем Twitter (заблокирован на территории РФ). Розендейл также добавил, что растущая вовлеченность США в конфликте на Украине — это угроза национальной безопасности Америки. «Она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой», — добавил член Палаты представителей Конгресса США. Ранее США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов. В пакет входят системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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