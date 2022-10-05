Конгрессмен Розендейл: у США закончились деньги помогать Украине

05 октября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

По словам Розендейла, вовлеченность Америки в конфликт на Украине угрожает нацбезопасности страны Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл. «У американских налогоплательщиков нет 70 млрд долларов для Украины», — написал Розендейл в своем Twitter (заблокирован на территории РФ). Розендейл также добавил, что растущая вовлеченность США в конфликте на Украине — это угроза национальной безопасности Америки. «Она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой», — добавил член Палаты представителей Конгресса США. Ранее США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов. В пакет входят системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства.

У налогоплательщиков Америки нет денег на помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл. «У американских налогоплательщиков нет 70 млрд долларов для Украины», — написал Розендейл в своем Twitter (заблокирован на территории РФ). Розендейл также добавил, что растущая вовлеченность США в конфликте на Украине — это угроза национальной безопасности Америки. «Она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой», — добавил член Палаты представителей Конгресса США. Ранее США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов. В пакет входят системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства.