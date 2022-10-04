В качестве гумпомощи курганцы отправили бойцам чеснок «от фашистской нечисти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганские волонтеры, собирающие гуманитарную помощь для мобилизованных граждан, вместе с теплыми вещами готовятся отправить чеснок «от фашистской нечисти». Об этом говорится в посте в соцсети «ВКонтакте» организатора сбора Натальи Мазур.

«Так получилось, что с гуманитарной помощью случайно попал и чеснок. Муж предложил написать на пакете „От фашистской нечисти“. Отправим его нашим бойцам на фронт», — пишет Мазур. По словам женщины, передававшей чеснок, растения планировалось передать родственнице для посадки, однако он случайно попал в пакет с вещами для российских солдат.

На сегодняшний день курганцы принесли для гуманитарной посылки в пункт сбора Мазур вязаные носки, чай, полотенца, берцы и несколько литров меда. В том числе в посылку укомплектовали перекись водорода, зеленку, мыло и лейкопластыри. При этом на каждую коробку волонтеры клеят флаг России в виде сердца с подписью: «С любовью из Кургана».

До этого URA.RU писало, что курганское казачество организовало сбор гуманитарной помощи при «Конном лагере Заозерный» для отправки посылок в зону спецоперации. В пункте принимают термобелье от 48 размера, резиновые сапоги, консервы и предметы для личной гигиены (мыло, зубную пасту и гель для душа).

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.

Помимо теплых вещей военнослужащие получат чеснок «от фашистской нечисти» Наталья Мазур