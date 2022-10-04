Активисты из ЯНАО передадут помощь мобилизованным землякам

Мобилизованным ямальцам готовят поставку медикаментов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представители движения «Своих не бросаем» продолжают оказывать всяческую помощь мобилизованным жителям ЯНАО — сейчас они готовят большую поставку медикоментов. Об этом URA.RU рассказал Активист Алексей Шевцов.

«Сегодня мы получаем большой груз. Наше движение принимает почти 70 коробок с медикаментами и везет для всех 920 человек. Возможно, будут еще два коптера, а позже ожидается большая партия жгутов», — рассказал корреспонденту URA.RU Алексей Шевцов.

Он также отметил, что мобилизованные ямальцы уверены в активистах из ЯНАО и они помогут не только землякам. Именно поэтому движение «Своих не бросаем» старается оказывать посильную помощь всем мобилизованным.

Всего от Ямала мобилизовали 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.