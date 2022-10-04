04 октября 2022
03 октября 2022

Активисты из ЯНАО передадут помощь мобилизованным землякам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, СВО
Мобилизованным ямальцам готовят поставку медикаментов Фото:
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Мобилизация в России

Представители движения «Своих не бросаем» продолжают оказывать всяческую помощь мобилизованным жителям ЯНАО — сейчас они готовят большую поставку медикоментов. Об этом URA.RU рассказал Активист Алексей Шевцов.

«Сегодня мы получаем большой груз. Наше движение принимает почти 70 коробок с медикаментами и везет для всех 920 человек. Возможно, будут еще два коптера, а позже ожидается большая партия жгутов», — рассказал корреспонденту URA.RU Алексей Шевцов.

Он также отметил, что мобилизованные ямальцы уверены в активистах из ЯНАО и они помогут не только землякам. Именно поэтому движение «Своих не бросаем» старается оказывать посильную помощь всем мобилизованным.

Всего от Ямала мобилизовали 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Представители движения «Своих не бросаем» продолжают оказывать всяческую помощь мобилизованным жителям ЯНАО — сейчас они готовят большую поставку медикоментов. Об этом URA.RU рассказал Активист Алексей Шевцов. «Сегодня мы получаем большой груз. Наше движение принимает почти 70 коробок с медикаментами и везет для всех 920 человек. Возможно, будут еще два коптера, а позже ожидается большая партия жгутов», — рассказал корреспонденту URA.RU Алексей Шевцов. Он также отметил, что мобилизованные ямальцы уверены в активистах из ЯНАО и они помогут не только землякам. Именно поэтому движение «Своих не бросаем» старается оказывать посильную помощь всем мобилизованным. Всего от Ямала мобилизовали 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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