Патрушев потребовал усилить охрану Крыма

05 октября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Патрушев попросил руководителей регионов Крыма незамедлительно устранить недостатки безопасности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму. «На ряде потенциально опасных объектов [в Крыму] отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — цитирует Патрушева ТАСС. Секретарь Совбеза РФ объяснил важность такой работы диверсионно-террористической угрозой на фоне проведения спецоперации на Украине. Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что ракетные системы HIMARS могут позволить Украине достигать большинства целей, в том числе в Крыму. США поставляют Украине вооружение в рамках пакетов военной помощи.

Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму. «На ряде потенциально опасных объектов [в Крыму] отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — цитирует Патрушева ТАСС. Секретарь Совбеза РФ объяснил важность такой работы диверсионно-террористической угрозой на фоне проведения спецоперации на Украине. Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что ракетные системы HIMARS могут позволить Украине достигать большинства целей, в том числе в Крыму. США поставляют Украине вооружение в рамках пакетов военной помощи.