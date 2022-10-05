Патрушев потребовал усилить охрану Крыма

Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму.
«На ряде потенциально опасных объектов [в Крыму] отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — цитирует Патрушева ТАСС. Секретарь Совбеза РФ объяснил важность такой работы диверсионно-террористической угрозой на фоне проведения спецоперации на Украине.
Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что ракетные системы HIMARS могут позволить Украине достигать большинства целей, в том числе в Крыму. США поставляют Украине вооружение в рамках пакетов военной помощи.
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Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму. «На ряде потенциально опасных объектов [в Крыму] отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — цитирует Патрушева ТАСС. Секретарь Совбеза РФ объяснил важность такой работы диверсионно-террористической угрозой на фоне проведения спецоперации на Украине. Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что ракетные системы HIMARS могут позволить Украине достигать большинства целей, в том числе в Крыму. США поставляют Украине вооружение в рамках пакетов военной помощи.