04 октября 2022
03 октября 2022

Аналитики: только 1,2% жителей ЯНАО готовы работать учителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Среди всех резюме в ЯНАО на педагогов приходится только 2% Фото:

Большинство жителей ЯНАО не хотели бы работать учителями. Работу в школах ищут только 1,2% жителей. Об этом говорят хотят данные аналитиков рекрутинговой платформы hh.ru.

«Реже всего (среди регионов России — ред.) соискателей-учителей можно встретить в Ямало-Ненецком АО (1,2% от всех соискателей региона) и в Новгородской области (1%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Чуть большей популярностью профессия пользуется в Москве, Мордовии и Чеченской республике.

При этом профессия учителя остается «женской» — доля резюме, оставленных учителями-мужчинами в ЯНАО составляет примерно 20%. Чаще всего ищут работу специалисты в возрасте до 35 лет (38% от всех резюме).

Опыт работы половины соискателей-учителей превышает шесть лет, а 20% вообще не имеют опыта. Еще 16% преподают от года до трех, 14% — от трех до шести лет.

Более 20% соискателей-учителей в ЯНАО рассчитывают на зарплату свыше 80 тысяч рублей. Еще 25% хочет получать не менее 60 тысяч. Остальные считают адекватной сумму в 40-60 тысяч ежемесячно.

Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты работников образования в ЯНАО выросли почти на 30%. При этом сами педагоги в регионе жалуются на относительно низкий уровень зарплат.

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Большинство жителей ЯНАО не хотели бы работать учителями. Работу в школах ищут только 1,2% жителей. Об этом говорят хотят данные аналитиков рекрутинговой платформы hh.ru. «Реже всего (среди регионов России — ред.) соискателей-учителей можно встретить в Ямало-Ненецком АО (1,2% от всех соискателей региона) и в Новгородской области (1%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Чуть большей популярностью профессия пользуется в Москве, Мордовии и Чеченской республике. При этом профессия учителя остается «женской» — доля резюме, оставленных учителями-мужчинами в ЯНАО составляет примерно 20%. Чаще всего ищут работу специалисты в возрасте до 35 лет (38% от всех резюме). Опыт работы половины соискателей-учителей превышает шесть лет, а 20% вообще не имеют опыта. Еще 16% преподают от года до трех, 14% — от трех до шести лет. Более 20% соискателей-учителей в ЯНАО рассчитывают на зарплату свыше 80 тысяч рублей. Еще 25% хочет получать не менее 60 тысяч. Остальные считают адекватной сумму в 40-60 тысяч ежемесячно. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты работников образования в ЯНАО выросли почти на 30%. При этом сами педагоги в регионе жалуются на относительно низкий уровень зарплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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