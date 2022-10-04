Челябинского воина «Ангела» повысили в звании

Юрию «Ангелу» Гагарину присвоили звание гвардии полковника Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмена из Челябинска Юрия Гагарина, принимающего участие в спецоперации на Украине, известного под позывным «Ангел», повысили в воинском звании. Он стал гвардии полковником. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Голиков во время прямого эфира.

«Я был в Донецке на референдуме. И у нас там есть наш человек, наш земляк Юра Гагарин, позывной „Ангел“. Его батальон как раз около Ясиноватой. Он получил полковника. Можно его поздравить», — сообщил Голиков во время прямого эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Голиков рассказал, что во время своих командировок в Донбасс он встречался с «Ангелом», общался с ним о проблемах, о готовности батальона к боевым действиям. Во время этих встреч Гагарин подарил депутату нашивку морской пехоты, с которой Голиков пришел на съемки «Большой редакции». На другом плече у депутата изображен знак аббревиатуры референдума.

Голиков заострил внимание, что «Ангел» участвует в боях на мариупольском направлении. Во время освобождения населенных пунктов он вынес с поле боя свыше 360 детей, и их число продолжает пополняться.

«Ангел» участвует в спецоперации на Украине с середины марта. Именно за спасение детей Гагарин и получил свой позывной. Также за свои заслуги его сделали почетным жителем Новоазовска. Сегодня он помогает доставлять гуманитарную помощь на освобожденные территории.