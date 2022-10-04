04 октября 2022

Челябинского воина «Ангела» повысили в звании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Гагарин, добровлец в ДНР, Ангел из Челябинска, Юрий Гагарин
Юрию «Ангелу» Гагарину присвоили звание гвардии полковника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмена из Челябинска Юрия Гагарина, принимающего участие в спецоперации на Украине, известного под позывным «Ангел», повысили в воинском звании. Он стал гвардии полковником. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Голиков во время прямого эфира.

«Я был в Донецке на референдуме. И у нас там есть наш человек, наш земляк Юра Гагарин, позывной „Ангел“. Его батальон как раз около Ясиноватой. Он получил полковника. Можно его поздравить», — сообщил Голиков во время прямого эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Голиков рассказал, что во время своих командировок в Донбасс он встречался с «Ангелом», общался с ним о проблемах, о готовности батальона к боевым действиям. Во время этих встреч Гагарин подарил депутату нашивку морской пехоты, с которой Голиков пришел на съемки «Большой редакции». На другом плече у депутата изображен знак аббревиатуры референдума.

Голиков заострил внимание, что «Ангел» участвует в боях на мариупольском направлении. Во время освобождения населенных пунктов он вынес с поле боя свыше 360 детей, и их число продолжает пополняться.

«Ангел» участвует в спецоперации на Украине с середины марта. Именно за спасение детей Гагарин и получил свой позывной. Также за свои заслуги его сделали почетным жителем Новоазовска. Сегодня он помогает доставлять гуманитарную помощь на освобожденные территории.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Бизнесмена из Челябинска Юрия Гагарина, принимающего участие в спецоперации на Украине, известного под позывным «Ангел», повысили в воинском звании. Он стал гвардии полковником. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Голиков во время прямого эфира. «Я был в Донецке на референдуме. И у нас там есть наш человек, наш земляк Юра Гагарин, позывной „Ангел“. Его батальон как раз около Ясиноватой. Он получил полковника. Можно его поздравить», — сообщил Голиков во время прямого эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Голиков рассказал, что во время своих командировок в Донбасс он встречался с «Ангелом», общался с ним о проблемах, о готовности батальона к боевым действиям. Во время этих встреч Гагарин подарил депутату нашивку морской пехоты, с которой Голиков пришел на съемки «Большой редакции». На другом плече у депутата изображен знак аббревиатуры референдума. Голиков заострил внимание, что «Ангел» участвует в боях на мариупольском направлении. Во время освобождения населенных пунктов он вынес с поле боя свыше 360 детей, и их число продолжает пополняться. «Ангел» участвует в спецоперации на Украине с середины марта. Именно за спасение детей Гагарин и получил свой позывной. Также за свои заслуги его сделали почетным жителем Новоазовска. Сегодня он помогает доставлять гуманитарную помощь на освобожденные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...