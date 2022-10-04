Челябинский депутат Госдумы предупредил уклонистов от мобилизации

Сам Олег Голиков уже четыре раза побывал в Донбассе с гуманитарными миссиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Покинувшие Россию после начала частичной мобилизации в массе своей вернутся обратно. И уже сейчас они должны задуматься, какой ярлык получат на родине, заявил 5 октября депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.

«Осуждать этих людей я не буду, они сами выбирают путь. Но история на этом не заканчивается. Когда ситуация стабилизируется, кем они вернутся сюда, какой ярлык будет повешен на них? Это все бесследно не пройдет», — заявил Голиков, выступая в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Он также добавил, что многие из уехавших уже вернулись или вернутся в ближайшее время. В том числе после разъяснений руководства страны и Минобороны.

«Люди, которые возвращаются сейчас, услышали их поняли: им дадут доучиться в институтах. Если кому-то придется идти в армию, то сначала они пройдут подготовку. Ошибки мобилизации исправляются, в том числе в плане освобождения от службы или отсрочки. Этот подход необходимо продолжать», — добавил Голиков.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет необходимую для участия в спецоперации воинскую специальность.