Пермский педагог в День учителя пожаловалась на испорченный праздник

Марина Зимина в профессиональный праздник осталась без благодарности (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава Александровского городского округа (Пермский край) Ольга Лаврова отказалась объявлять благодарность в День учителя своей бывшей коллеге, депутату Марине Зиминой, возглавляющей гимназию №2. На своей странице в соцсети «Вконтакте» Зимина высказала иронию, что это «лучшее поздравление» за ее 40-летний стаж.

«„Замечательный“ подарок я получила сегодня от главы [округа] Ольги Лавровой. Дважды коллектив гимназии ходатайствовал о вручении мне благодарственного письма за многолетний добросовестный труд, и в связи с 15-летием работы в должности руководителя учреждения. И дважды Лаврова отклонила просьбу коллектива. „Лучшего поздравления“ за 40 лет работы у меня не было!» — отметила Зимина.

В беседе с URA.RU Лаврова пояснила, что она не уполномочена рассматривать ходатайства педагогов о награждении руководства учебных заведений. «У нас решение об объявлении благодарности всем руководителям образовательных учреждений принимаются главой округа единолично. Такого порядка, чтобы перед главой округа ходатайствовали [о награждении] руководители школ или их подчиненные, нет. В этом году будут награждаться только педагоги. Ни одному руководителю [школ благодарности] вручаться не будут», — сказала Лаврова.

Лаврова, до избрания ее главой Александровского округа, являлась депутатом городской думы. Этому предшествовал серьезный конфликт думе Александровска, который привел к противостоянию между мэром и депутатом. Ранее Зимина обвинила Лаврову в том, что глава округа вынуждает ее уволиться с должности руководителя гимназии.