04 октября 2022

Куйвашев отчитался федеральному омбудсмену о проблеме, из-за которой митинговали свердловчане

Губернатор Куйвашев: власти решили проблемы обманутых дольщиков, из-за которых проходили митинги
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Евгений Куйвашев и Татьяна Москалькова отметили эффективность работы свердловских властей с институтом омбудсмена Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой рассказал, что власти полностью решили проблемы обманутых дольщиков, из-за которых проходили митинги. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Губернатор отметил тесное взаимодействие властей с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Совместно решаем практически все вопросы. И узкие темы, и системные проблемы. А их немало, начиная от обманутых дольщиков. Мы ее практически полностью решили, хотя еще несколько лет назад целые митинги были. Татьяна Георгиевна [Мерзлякова] выступила здесь своеобразным модератором в выстраивании взаимодействия», — уточнил Куйвашев.

«Здесь работает самый опытный уполномоченный. И я вижу, что значит взаимодействие власти и института уполномоченного по правам человека, институтов гражданского общества в действии. Это насколько яркое уважение и признание института, что у меня никаких слов, кроме слов благодарности, нет», — сказала Москалькова.

До этого URA.RU сообщало, что омбудсмена Татьяну Москалькову ждут в Екатеринбурге в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Соответствующее приглашение Москалькова получила еще в конце августа.

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Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой рассказал, что власти полностью решили проблемы обманутых дольщиков, из-за которых проходили митинги. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Губернатор отметил тесное взаимодействие властей с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Совместно решаем практически все вопросы. И узкие темы, и системные проблемы. А их немало, начиная от обманутых дольщиков. Мы ее практически полностью решили, хотя еще несколько лет назад целые митинги были. Татьяна Георгиевна [Мерзлякова] выступила здесь своеобразным модератором в выстраивании взаимодействия», — уточнил Куйвашев. «Здесь работает самый опытный уполномоченный. И я вижу, что значит взаимодействие власти и института уполномоченного по правам человека, институтов гражданского общества в действии. Это насколько яркое уважение и признание института, что у меня никаких слов, кроме слов благодарности, нет», — сказала Москалькова. До этого URA.RU сообщало, что омбудсмена Татьяну Москалькову ждут в Екатеринбурге в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Соответствующее приглашение Москалькова получила еще в конце августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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