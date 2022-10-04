Куйвашев отчитался федеральному омбудсмену о проблеме, из-за которой митинговали свердловчане

Губернатор Куйвашев: власти решили проблемы обманутых дольщиков, из-за которых проходили митинги

05 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев и Татьяна Москалькова отметили эффективность работы свердловских властей с институтом омбудсмена Фото: департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой рассказал, что власти полностью решили проблемы обманутых дольщиков, из-за которых проходили митинги. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Губернатор отметил тесное взаимодействие властей с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Совместно решаем практически все вопросы. И узкие темы, и системные проблемы. А их немало, начиная от обманутых дольщиков. Мы ее практически полностью решили, хотя еще несколько лет назад целые митинги были. Татьяна Георгиевна [Мерзлякова] выступила здесь своеобразным модератором в выстраивании взаимодействия», — уточнил Куйвашев. «Здесь работает самый опытный уполномоченный. И я вижу, что значит взаимодействие власти и института уполномоченного по правам человека, институтов гражданского общества в действии. Это насколько яркое уважение и признание института, что у меня никаких слов, кроме слов благодарности, нет», — сказала Москалькова. До этого URA.RU сообщало, что омбудсмена Татьяну Москалькову ждут в Екатеринбурге в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Соответствующее приглашение Москалькова получила еще в конце августа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой рассказал, что власти полностью решили проблемы обманутых дольщиков, из-за которых проходили митинги. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики. Губернатор отметил тесное взаимодействие властей с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. «Совместно решаем практически все вопросы. И узкие темы, и системные проблемы. А их немало, начиная от обманутых дольщиков. Мы ее практически полностью решили, хотя еще несколько лет назад целые митинги были. Татьяна Георгиевна [Мерзлякова] выступила здесь своеобразным модератором в выстраивании взаимодействия», — уточнил Куйвашев. «Здесь работает самый опытный уполномоченный. И я вижу, что значит взаимодействие власти и института уполномоченного по правам человека, институтов гражданского общества в действии. Это насколько яркое уважение и признание института, что у меня никаких слов, кроме слов благодарности, нет», — сказала Москалькова. До этого URA.RU сообщало, что омбудсмена Татьяну Москалькову ждут в Екатеринбурге в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Соответствующее приглашение Москалькова получила еще в конце августа.