12 сентября 2022

Российского омбудсмена Москалькову ждут на свердловском форуме

Российского омбудсмена Татьяну Москалькову пригласили в Екатеринбурге на конференцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, портрет, москалькова татьяна
Омбудсмен Татьяна Москалькова прилетит к своей свердловской коллеге в октябре Фото:

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетит в Екатеринбург. Ее ожидают в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Да, Татьяна Николаевна должна приехать. Мы ее пригласили еще три недели назад. Она приедет на научно-практическую конференцию», — заявила Мерзлякова.

Также Москалькова должна участие в VIII Уральском форуме конституционалистов, где посетит круглый стол на тему: «Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан». Кроме этого, федерального омбудсмена ждут в свердловском исправительном центре, который работает в системе исполнений наказания. «Татьяна Николаевна посетит первый исправцентр, который есть в стране. Она еще в них не была, а мы покажем», — рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сейчас активно выступает за права беженцев, эвакуированных с территорий Донбасса. Так, недавно она посещала их в пункте временного размещения в Первоуральске.

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Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетит в Екатеринбург. Ее ожидают в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Да, Татьяна Николаевна должна приехать. Мы ее пригласили еще три недели назад. Она приедет на научно-практическую конференцию», — заявила Мерзлякова. Также Москалькова должна участие в VIII Уральском форуме конституционалистов, где посетит круглый стол на тему: «Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан». Кроме этого, федерального омбудсмена ждут в свердловском исправительном центре, который работает в системе исполнений наказания. «Татьяна Николаевна посетит первый исправцентр, который есть в стране. Она еще в них не была, а мы покажем», — рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сейчас активно выступает за права беженцев, эвакуированных с территорий Донбасса. Так, недавно она посещала их в пункте временного размещения в Первоуральске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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