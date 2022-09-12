Российского омбудсмена Москалькову ждут на свердловском форуме

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетит в Екатеринбург. Ее ожидают в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Да, Татьяна Николаевна должна приехать. Мы ее пригласили еще три недели назад. Она приедет на научно-практическую конференцию», — заявила Мерзлякова.
Также Москалькова должна участие в VIII Уральском форуме конституционалистов, где посетит круглый стол на тему: «Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан». Кроме этого, федерального омбудсмена ждут в свердловском исправительном центре, который работает в системе исполнений наказания. «Татьяна Николаевна посетит первый исправцентр, который есть в стране. Она еще в них не была, а мы покажем», — рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сейчас активно выступает за права беженцев, эвакуированных с территорий Донбасса. Так, недавно она посещала их в пункте временного размещения в Первоуральске.
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Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прилетит в Екатеринбург. Ее ожидают в качестве гостя на конференции, посвященной 25-летию первого в стране института регионального омбудсмена. Информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Да, Татьяна Николаевна должна приехать. Мы ее пригласили еще три недели назад. Она приедет на научно-практическую конференцию», — заявила Мерзлякова. Также Москалькова должна участие в VIII Уральском форуме конституционалистов, где посетит круглый стол на тему: «Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан». Кроме этого, федерального омбудсмена ждут в свердловском исправительном центре, который работает в системе исполнений наказания. «Татьяна Николаевна посетит первый исправцентр, который есть в стране. Она еще в них не была, а мы покажем», — рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сейчас активно выступает за права беженцев, эвакуированных с территорий Донбасса. Так, недавно она посещала их в пункте временного размещения в Первоуральске.