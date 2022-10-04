В курганском округе мобилизованные пройдут медкомиссию перед отправкой

Курганским мобилизованным из Мокроусово проведут медкомиссию перед отправкой в воинские части Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Мобилизация в России

Перед отправкой в воинские части мобилизованным из Мокроусовского округа Курганской области проведут медицинские обследования. Об этом сообщает районная газета «Восход» в соцсети «ВКонтакте».

«Отправка мобилизованных из нашего округа временно приостановлена. Но сборы не отменяются <…> Все призывники пройдут медицинское обследование, после чего начнутся сборы. О дате и месте их проведения мобилизованных проинформируют дополнительно», — говорится в посте. По данным издания, 4 октября к сборному пункту утром пришли граждане, получившие повестки в рамках мобилизации. С ними беседовали сотрудники военкомата и администрации округа. Мужчинам рассказывали о принципах частичной мобилизации.

В приемной главы Мокроусовского округа Владимира Демешкина на звонок URA.RU никто не ответил, при звонке на личный номер главы прозвучал автоответчик. В военном комиссариате курганской области получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганцы с тяжелыми хроническими заболеваниями могут попасть в число мобилизованных граждан, если не предоставят справки или заключения врачей. При этом в курганском военкомате не указали перечень заболеваний, из-за которых могут не призвать для прохождения службы.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.