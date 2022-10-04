В курганском округе мобилизованные пройдут медкомиссию перед отправкой

Перед отправкой в воинские части мобилизованным из Мокроусовского округа Курганской области проведут медицинские обследования. Об этом сообщает районная газета «Восход» в соцсети «ВКонтакте».
«Отправка мобилизованных из нашего округа временно приостановлена. Но сборы не отменяются <…> Все призывники пройдут медицинское обследование, после чего начнутся сборы. О дате и месте их проведения мобилизованных проинформируют дополнительно», — говорится в посте. По данным издания, 4 октября к сборному пункту утром пришли граждане, получившие повестки в рамках мобилизации. С ними беседовали сотрудники военкомата и администрации округа. Мужчинам рассказывали о принципах частичной мобилизации.
В приемной главы Мокроусовского округа Владимира Демешкина на звонок URA.RU никто не ответил, при звонке на личный номер главы прозвучал автоответчик. В военном комиссариате курганской области получить оперативный комментарий не удалось.
Ранее URA.RU писало, что курганцы с тяжелыми хроническими заболеваниями могут попасть в число мобилизованных граждан, если не предоставят справки или заключения врачей. При этом в курганском военкомате не указали перечень заболеваний, из-за которых могут не призвать для прохождения службы.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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