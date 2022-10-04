04 октября 2022

Челябинский депутат пошел добровольцем на фронт. Фото

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Военный билет СССР. Челябинск, ссср, военный билет ссср, министерство обороны
Василий Веклич является ветераном войны в Афганистане Фото:
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Мобилизация в России

Депутат райсобрания Карталинского района Челябинской области, руководитель местного отделения «Боевого братства» и ветеран войны в Афганистане Василий Веклич пошел добровольцем на фронт. По словам депутата, у него есть необходимый опыт в военных действиях, и он не может оставаться в стороне.

«Когда объявили частичную мобилизацию, пришел в военкомат. Отправили домой, мол, по возрасту не подхожу. Но у меня есть боевой опыт, жизненная закалка, и я просто не могу оставаться в стороне. Сегодня написал заявление для отправки на Украину добровольцем», — цитирует Веклича издание «Карталинская новь».

Указ о частичной мобилизации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Однако в военкоматах ждут также и добровольцев. Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, таким людям нельзя отказывать, если на то нет серьезных причин.

Василий Веклич записался на фронт добровольцем
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Депутат райсобрания Карталинского района Челябинской области, руководитель местного отделения «Боевого братства» и ветеран войны в Афганистане Василий Веклич пошел добровольцем на фронт. По словам депутата, у него есть необходимый опыт в военных действиях, и он не может оставаться в стороне. «Когда объявили частичную мобилизацию, пришел в военкомат. Отправили домой, мол, по возрасту не подхожу. Но у меня есть боевой опыт, жизненная закалка, и я просто не могу оставаться в стороне. Сегодня написал заявление для отправки на Украину добровольцем», — цитирует Веклича издание «Карталинская новь». Указ о частичной мобилизации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Однако в военкоматах ждут также и добровольцев. Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, таким людям нельзя отказывать, если на то нет серьезных причин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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