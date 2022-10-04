Василий Веклич является ветераном войны в Афганистане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат райсобрания Карталинского района Челябинской области, руководитель местного отделения «Боевого братства» и ветеран войны в Афганистане Василий Веклич пошел добровольцем на фронт. По словам депутата, у него есть необходимый опыт в военных действиях, и он не может оставаться в стороне.

«Когда объявили частичную мобилизацию, пришел в военкомат. Отправили домой, мол, по возрасту не подхожу. Но у меня есть боевой опыт, жизненная закалка, и я просто не могу оставаться в стороне. Сегодня написал заявление для отправки на Украину добровольцем», — цитирует Веклича издание «Карталинская новь».

Указ о частичной мобилизации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Однако в военкоматах ждут также и добровольцев. Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, таким людям нельзя отказывать, если на то нет серьезных причин.