Военная полиция в Елани начала проверять документы у людей на улицах: «Наводят порядок»

Представители военной полиции начали проверять документы у мужчин в камуфляжной форме. Об этом в ходе беседы с корреспондентом URA.RU заявил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
«Проверяют [документы] у мужчин в защитной форме. Чтобы понимать, кто идет по улице, гражданский человек или не гражданский. То есть наводят порядок. Человек, который мобилизован, должен находиться в расположении», — рассказал депутат.
Также он обратил внимание, что сейчас удалось навести порядок в расположении. «То, что было, и то, что сейчас, — разные вещи. На прошлой неделе еще было: входит, кто хочет, выходит», — пояснил Иванов.
Ранее в магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. По словам местных жителей, они часто встречали людей в форме, которые закупаются крепким алкоголем.
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