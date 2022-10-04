Военная полиция в Елани начала проверять документы у людей на улицах: «Наводят порядок»

05 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Военная полиция спрашивает документы лишь у тех, кто носит форму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представители военной полиции начали проверять документы у мужчин в камуфляжной форме. Об этом в ходе беседы с корреспондентом URA.RU заявил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Проверяют [документы] у мужчин в защитной форме. Чтобы понимать, кто идет по улице, гражданский человек или не гражданский. То есть наводят порядок. Человек, который мобилизован, должен находиться в расположении», — рассказал депутат. Также он обратил внимание, что сейчас удалось навести порядок в расположении. «То, что было, и то, что сейчас, — разные вещи. На прошлой неделе еще было: входит, кто хочет, выходит», — пояснил Иванов. Ранее в магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. По словам местных жителей, они часто встречали людей в форме, которые закупаются крепким алкоголем.

Представители военной полиции начали проверять документы у мужчин в камуфляжной форме. Об этом в ходе беседы с корреспондентом URA.RU заявил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Проверяют [документы] у мужчин в защитной форме. Чтобы понимать, кто идет по улице, гражданский человек или не гражданский. То есть наводят порядок. Человек, который мобилизован, должен находиться в расположении», — рассказал депутат. Также он обратил внимание, что сейчас удалось навести порядок в расположении. «То, что было, и то, что сейчас, — разные вещи. На прошлой неделе еще было: входит, кто хочет, выходит», — пояснил Иванов. Ранее в магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. По словам местных жителей, они часто встречали людей в форме, которые закупаются крепким алкоголем.