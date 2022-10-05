Захарова обвинила НАТО в лицемерии из-за новых регионов РФ

05 октября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Захарова припомнила НАТО конфликт в Косово Фото: Размик Закарян © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию НАТО на прошедшие в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях референдумы с позицией альянса по образованию республики Косово в 1991 году. В своем сообщении Мария Захарова поэтапно напомнила о действиях в 90-е на юге Сербии — Косово и Метохия. «По результатам проведенных референдумов, которые прошли с 26 по 30 сентября 1991 года парламент „независимой “„Республики Косово“»« провозгласил полную независимость», — написала в своем telegram-канале Захарова. В начавшееся в дальнейшем открытое противостояние сербов с «Освободительной армией Косово», в том числе, вмешалось и НАТО, встав на защиту независимости последних. В дальнейшем альянс инициировал бомбардировки Югославии, отметила она. Сейчас же НАТО считает, что аналогичные косовским референдумы, проведенные в ДНР и ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, являются фальшивыми и нелегитимными. В альянсе говорят о нарушении международного права. Что является лицемерием, добавила Захарова. Ранее в ДНР и ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, находящихся под контролем российских войск, прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей территорий проголосовало за вступление в состав РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию НАТО на прошедшие в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях референдумы с позицией альянса по образованию республики Косово в 1991 году. В своем сообщении Мария Захарова поэтапно напомнила о действиях в 90-е на юге Сербии — Косово и Метохия. «По результатам проведенных референдумов, которые прошли с 26 по 30 сентября 1991 года парламент „независимой “„Республики Косово“»« провозгласил полную независимость», — написала в своем telegram-канале Захарова. В начавшееся в дальнейшем открытое противостояние сербов с «Освободительной армией Косово», в том числе, вмешалось и НАТО, встав на защиту независимости последних. В дальнейшем альянс инициировал бомбардировки Югославии, отметила она. Сейчас же НАТО считает, что аналогичные косовским референдумы, проведенные в ДНР и ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, являются фальшивыми и нелегитимными. В альянсе говорят о нарушении международного права. Что является лицемерием, добавила Захарова. Ранее в ДНР и ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины, находящихся под контролем российских войск, прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей территорий проголосовало за вступление в состав РФ.