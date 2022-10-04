Скандальному поджигателю иномарки курганского бизнесмена ужесточили наказание

В Кургане суд признал виновным и назначил новое наказание поджигателю иномарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал Дмитрия Досина виновным в незаконном хранении оружия и увеличил срок наказания мужчине. Ранее он был осужден за поджог Mercedes-Benz G-класса местного бизнесмена Максима Муравского. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«Суд признал обвиняемого виновным по ст. 222 ч.1 УК РФ и приговорил к наказанию в виде 1 года лишения свободы. На основании ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний <…> приговорен к 4 годам лишения свободы», — сообщили в суде. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Повторное заседание по обвинению Досина в незаконном хранении оружия состоялось 4 октября. Ранее он признавался городским судом невиновным по данной статье, однако областной суд отменил приговор в этой части и отправил на пересмотр.

37-летний Досин в январе 2022 года был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии-поселения за умышленное уничтожение имущества. Мужчину посчитали виновным в поджоге автомобиля Mercedes-Benz G-класса, который принадлежал курганскому бизнесмену Максиму Муравскому и сгорел у ЖК «Талисман» в конце июля 2021 года.