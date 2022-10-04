Губахинцы опасаются повторения трагедии, произошедшей в Верхнечусовских городках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губахе Пермского края власть не реагирует на жалобы горожан, которые обеспокоены открытыми колодцами. Об этом сообщается в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте».

«Губаха, поселок Северный. Уже больше месяца жители ждут, когда же, наконец-то, руководители нашего нового Губахинского муниципального округа примут решение (определятся), кто же должен закрыть три колодца, расположенные по адресам: ул. Дружбы, 3, Чернышевского, 32, во дворе дома и по главной дороге)», — пишут авторы поста. Власти заверили обратившихся в мэрию горожан, что колодцы будут закрыты «в течение 15 рабочих дней», однако по словам горожан, из трех открытых колодцев на 5 октября закрыт только один.

Получить оперативный комментарий пресс-службы администрации Губахинского округа URA.RU не удалось, направлен запрос. В начале сентября жителей Пермского края потрясла трагедия со смертью девочки в поселке Верхнечусовские городки. Тело ребенка было найдено в колодце рядом с местным магазином. После этого жители ряда территорий стали жаловаться на открытые колодцы, а в поселке, где произошла трагедия, проверили и нанесли на интерактивную карту все пожарные колодцы.

Губахинцы обратились в администрацию с просьбой закрыть все колодцы, которые могут представлять для горожан опасность Фото: паблик «Информ Губаха», «ВКонтакте»