Пермяки опасаются новых смертей после гибели 6-летнего ребенка

В Пермском крае все больше граждан обращают внимание на похожие проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители микрорайона Висим в Перми переживают из-за открытых канализационных люков после гибели 6-летней девочки в поселке Верхнечусовские городки (Пермский край). Ребенок пропал 12 августа. В поисках принимали участие местные жители, волонтеры и силовые структуры. О том, что девочка погибла, стало известно на третий день. Тело обнаружили в пожарном колодце.

«Просьба обратить внимание муниципальные службы. По улице Красногвардейская, на пересечении с улицей Свободы люки накрыты гнилыми досками уже который год. А теперь еще и напротив садика по той же улице обнаружили открытый люк. Ребенок спокойно пройдет под этой баррикадой. Не дайте повториться недавней трагедии», — написано в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

О подобных проблемах сообщали жители Прикамья ранее. Так в Яйве, по дороге на 3-ю автоколонну был обнаружен открытый колодец. 17 августа в него провалилась собака. Животное пыталась выбраться самостоятельно, но не смогло. Очевидцы сообщали, что колодец полностью зарос травой и его легко не заметить.

Также URA.RU писало о жителях Чусового, которые пожаловались на не закрытый коммунальщиками люк канализации. Тогда руководство местного муниципального предприятия оперативно отреагировало на информацию и устранило проблему.

Открытый люк накрыли деревянными досками Фото: VK «Плохие новости Пермь»

Местные жители обеспокоены увиденным Фото: VK «Плохие новости Пермь»