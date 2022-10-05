05 октября 2022

Мобилизованного свердловчанина отпустили из Елани ради свадьбы. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Мужчину отпустили на сутки, чтобы он смог заключить брак Фото:
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Мобилизация в России

Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Об этом рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мобилизованный Максим Никитин из Зайково, прибыв в Елань, решил сделать предложение своей девушке. Его на сутки отпустили домой, чтобы ребята смогли пожениться», — написал Никифоров.

Ксения и Максим состоят в отношениях уже долгое время. Брак возлюбленных был зарегистрирован в ЗАГСе города Ирбит (Свердловская область). «От имени администрации Ирбитского МО мы поздравили молодоженов. Я еще раз от всей души желаю всего доброго молодой семье», — добавил Никифоров.

Ранее URA.RU сообщало, что попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.

Ксения и Максим стали молодоженами
Фото:
Максима отпустили из воинской части на сутки
Фото:
Родом Максим из поселка Зайково
Фото:

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Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Об этом рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизованный Максим Никитин из Зайково, прибыв в Елань, решил сделать предложение своей девушке. Его на сутки отпустили домой, чтобы ребята смогли пожениться», — написал Никифоров. Ксения и Максим состоят в отношениях уже долгое время. Брак возлюбленных был зарегистрирован в ЗАГСе города Ирбит (Свердловская область). «От имени администрации Ирбитского МО мы поздравили молодоженов. Я еще раз от всей души желаю всего доброго молодой семье», — добавил Никифоров. Ранее URA.RU сообщало, что попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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