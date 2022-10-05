Мобилизованного свердловчанина отпустили из Елани ради свадьбы. Фото

05 октября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Мужчину отпустили на сутки, чтобы он смог заключить брак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Об этом рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизованный Максим Никитин из Зайково, прибыв в Елань, решил сделать предложение своей девушке. Его на сутки отпустили домой, чтобы ребята смогли пожениться», — написал Никифоров. Ксения и Максим состоят в отношениях уже долгое время. Брак возлюбленных был зарегистрирован в ЗАГСе города Ирбит (Свердловская область). «От имени администрации Ирбитского МО мы поздравили молодоженов. Я еще раз от всей души желаю всего доброго молодой семье», — добавил Никифоров. Ранее URA.RU сообщало, что попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы. Ксения и Максим стали молодоженами Фото: страница Алексея Никифорова в соцсети «ВКонтакте» Максима отпустили из воинской части на сутки Фото: сообщество «НеПодслушано | Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» Родом Максим из поселка Зайково Фото: сообщество «НеПодслушано | Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Об этом рассказал глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизованный Максим Никитин из Зайково, прибыв в Елань, решил сделать предложение своей девушке. Его на сутки отпустили домой, чтобы ребята смогли пожениться», — написал Никифоров. Ксения и Максим состоят в отношениях уже долгое время. Брак возлюбленных был зарегистрирован в ЗАГСе города Ирбит (Свердловская область). «От имени администрации Ирбитского МО мы поздравили молодоженов. Я еще раз от всей души желаю всего доброго молодой семье», — добавил Никифоров. Ранее URA.RU сообщало, что попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.