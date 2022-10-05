Десятки новых рабочих мест в Курганской области появятся летом следующего года

Семенной завод курганского агропромышленного объединения запустят в производство к июлю 2023 года

Предполагаемая производственная мощность нового завода — 30 тысяч тонн семян зерна ежегодно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 40 новых рабочих мест появятся в Щучанском округе (Курганская область) после реализации масштабного инвестиционного проекта агропромышленного объединения «МУЗА». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. На сегодняшний день работы по возведению семенного завода выполнены на 35%.

«Уже возведены стены, потолок, залит пол. Объект будет готов — к июлю 2023 года. Появится более 40 новых рабочих мест» — написано в telegram-канале правительства Курганской области.

Предположительно, компания затратит на реализацию проекта более 300 млн рублей. Еще 1,6 млд — будут потрачены на возведение комплекса вспомогательных сооружений вокруг завода.

О том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в запуске мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье, URA.RU писало ранее. Глава региона осмотрел новый производственный комплекс, пообщался с работниками и побывал в котельной.