Десятки новых рабочих мест в Курганской области появятся летом следующего года

Более 40 новых рабочих мест появятся в Щучанском округе (Курганская область) после реализации масштабного инвестиционного проекта агропромышленного объединения «МУЗА». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. На сегодняшний день работы по возведению семенного завода выполнены на 35%.
«Уже возведены стены, потолок, залит пол. Объект будет готов — к июлю 2023 года. Появится более 40 новых рабочих мест» — написано в telegram-канале правительства Курганской области.
Предположительно, компания затратит на реализацию проекта более 300 млн рублей. Еще 1,6 млд — будут потрачены на возведение комплекса вспомогательных сооружений вокруг завода.
О том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в запуске мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье, URA.RU писало ранее. Глава региона осмотрел новый производственный комплекс, пообщался с работниками и побывал в котельной.
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