Посол РФ в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Антонов: РФ будет защищать Крым и новые регионы как часть страны

06 октября 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о попытках донести до американской стороны намерение России защищать Крым и новые регионы как неотъемлемую часть РФ. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. «Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — сказал Антонов. По его словам, действия российской стороны в этом вопросе будут непреклонны. «Мы [РФ] пытаемся все время донести до них, чтобы они [США] прекрасно это поняли», подчеркнул политик. Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают, что американские (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму. Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о попытках донести до американской стороны намерение России защищать Крым и новые регионы как неотъемлемую часть РФ. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. «Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — сказал Антонов. По его словам, действия российской стороны в этом вопросе будут непреклонны. «Мы [РФ] пытаемся все время донести до них, чтобы они [США] прекрасно это поняли», подчеркнул политик. Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают, что американские (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму. Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму.