Посол РФ в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о попытках донести до американской стороны намерение России защищать Крым и новые регионы как неотъемлемую часть РФ. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — сказал Антонов. По его словам, действия российской стороны в этом вопросе будут непреклонны. «Мы [РФ] пытаемся все время донести до них, чтобы они [США] прекрасно это поняли», подчеркнул политик.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают, что американские (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму. Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму.
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Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о попытках донести до американской стороны намерение России защищать Крым и новые регионы как неотъемлемую часть РФ. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. «Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — сказал Антонов. По его словам, действия российской стороны в этом вопросе будут непреклонны. «Мы [РФ] пытаемся все время донести до них, чтобы они [США] прекрасно это поняли», подчеркнул политик. Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают, что американские (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму. Позже секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал руководителей регионов Крыма усилить физическую охрану и технические средства безопасности. С таким заявлением Патрушев выступил в ходе совещании по безопасности в Крыму.