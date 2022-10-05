В ЯНАО обсудят возможность отказа от новогодних празднований

В ЯНАО обсудят, что делать с празднованием Нового Года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве ЯНАО планируют обсудить отказ от трат на празднование Нового года, чтобы за эти деньги обеспечить дополнительную поддержку мобилизованных ямальцев, помимо той, что уже оказывается. Об этом URA.RU сообщил источник в околополитических кругах региона.

«Вопрос еще не дошел до обсуждения. Но навскидку — это совершенно разные статьи расходов, просто так взять эти деньги и направить на другое не получится. Средства заложены, возможно где-то уже отторгованы», — сообщает инсайдер.

Также собеседник поясняет, что возможно такая мера плохо скажется на моральном состояние северян. «Немного красок на улицах ямальских городов в бесконечной ночи, которая наступит зимой, все же нужно», — рассказывает инсайдер. Кроме того, он отмечает, что сейчас Ямалу хватает средств на закупку всего необходимого для мобилизованных.

Ранее во всей России была объявлена частичная мобилизация. От Ямала призвали 920 человек и направили их в Тюмень для прохождения боевого слаживания. К мобилизованным жителям региона туда приезжал замгубернатора Александр Мажаров, чтобы проверить все ли в порядке у призывников. Он рассказал, как идет закупка для призывников дополнительного снаряжения.