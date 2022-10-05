У мобилизованного курганца в Елани началось обострение хронической болезни

В Елани у курганца обострился хронический псориаз, жена обратилась в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганский мобилизованный обратился к врачу в военной части в Елани из-за обострения хронического псориаза. Об этом URA.RU рассказала жена мобилизованного.

«Моему мужу 45 лет, он рядовой, в боевых действиях не участвовал. Ему пришла повестка по мобилизации, 27 сентября без медкомиссии его увезли в Елань. Позже, 3 октября, он обратился к фельдшеру с жалобами на обострение хронического псориаза (расчесал ноги в кровь), он болеет им более 15 лет», — говорит жительница Кургана. По ее словам, мужа отправили на консультацию к дерматологу в местный ФАП. Ему поставили диагноз псориаз и направили к терапевту, который заключил, что мужчина годен к службе.

Женщина обратилась за консультацией на горячую линию ОНФ и в прокуратуру, на момент публикации ей ответы по ситуации не поступили. В разговоре с URA.RU в ОНФ сообщили, что передали данное дело в военную прокуратуру и областной военкомат, решение будет озвучено позже.

В областной прокуратуре URA.RU ответили, что все поступившие обращения рассматриваются в индивидуальном порядке. Горячая линия прокуратуры по вопросам призыва граждан на военную службу по мобилизации действует круглосуточно по номеру телефона: 8 (3522) 42-10-16. По будням с 9:00 до 18:00 дежурный прокурор Анатолий Владимиров отвечает на вопросы по номеру 8 (912) 062-32-30.

До этого URA.RU писало, что курганцы, имеющие хронические заболевания, должны предоставлять справки и заключения врачей в военкомате. Если человек не предоставит соответствующие документы о том, что он не пригоден для службы, его призовут в рамках мобилизации.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.