Ритейлеры России стали заменять H&M и Zara неизвестными дорогими брендами

NEWS.ru: российские дистрибьюторы заменяют H&M и Zara малоизвестными аналогами

06 октября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Среди новых для российского рынка брендов много турецких марок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские дистрибьюторы пытаются заменить товары ушедших из России на фоне спецоперации H&M и Zara менее известными и дорогими брендами. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник на рынке. «Товары магазинов H&M (Швеция) и Zara (Испания), которые ушли из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами», — передает слова источника на рынке NEWS.ru . Портал отмечает, что среди аналогов ушедших брендов много турецких марок. Так, например, востребованными на российском рынке становятся турецкий Perspective, британско-турецкий Ketroy, а также голландский Mexx. «Но из-за того что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу», — поделился собеседник портала. По его словам, продукция брендов-аналогов ушедших компаний стоит дороже в среднем на 27%. Ранее H&M и Zara решили приостановить деятельность своих компаний на территории России после начала ей спецоперации на Украине. Компания H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября.

Российские дистрибьюторы пытаются заменить товары ушедших из России на фоне спецоперации H&M и Zara менее известными и дорогими брендами. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник на рынке. «Товары магазинов H&M (Швеция) и Zara (Испания), которые ушли из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами», — передает слова источника на рынке NEWS.ru. Портал отмечает, что среди аналогов ушедших брендов много турецких марок. Так, например, востребованными на российском рынке становятся турецкий Perspective, британско-турецкий Ketroy, а также голландский Mexx. «Но из-за того что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу», — поделился собеседник портала. По его словам, продукция брендов-аналогов ушедших компаний стоит дороже в среднем на 27%. Ранее H&M и Zara решили приостановить деятельность своих компаний на территории России после начала ей спецоперации на Украине. Компания H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября.