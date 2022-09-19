19 сентября 2022

«Коммерсант»: H&M поставила срок закрытия магазинов в России

«Коммерсант»: H&M закроет магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало продаж коллекции Moschino в H&M в Гринвиче. Екатеринбург, очередь , ожидание, красная ленточка, h&m, hm, толпа
H&M планирует закрывать магазины в центральной России постепенно Фото:
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Компания H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября. Об этом сообщают два источника «Коммерсанта» на рынке торговой недвижимости.

H&M, управляющая брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, закроет около 20 торговых точек в городах Сибири и Дальнего Востока, заявляют собеседники газеты. Уточняется, что в центральной России бизнес будет сворачиваться постепенно, начиная с закрытия самых нерентабельных магазинов.

Ранее сообщалось, что крупные зарубежные сети одежды обяжут заплатить рекордные суммы за уход из России. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что иностранные компании стремятся к возвращению на российский рынок. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango.

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Компания H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября. Об этом сообщают два источника «Коммерсанта» на рынке торговой недвижимости. H&M, управляющая брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, закроет около 20 торговых точек в городах Сибири и Дальнего Востока, заявляют собеседники газеты. Уточняется, что в центральной России бизнес будет сворачиваться постепенно, начиная с закрытия самых нерентабельных магазинов. Ранее сообщалось, что крупные зарубежные сети одежды обяжут заплатить рекордные суммы за уход из России. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что иностранные компании стремятся к возвращению на российский рынок. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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