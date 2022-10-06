Командир роты из ЛНР: в Донбассе много иностранных наемников

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
В Донбассе сообщили о большом количестве европейских наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе против российской армии сражаются преимущественно иностранные наемники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир роты из ЛНР с позывным «Черный».

Командир отметил, что его рота была в населенном пункте под Изюмом. «На этом направлении много польских и британских наемников. Вооруженные силы Украины можно сказать отсутствуют. Здесь в основном наемники из европейских стран, которые хотят заработать. В основном, есть поляки и украинцы из западных областей », — заявил командир роты корреспонденту URA.RU.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее союзные силы РФ и Донбасса освободили ЛНР. После чего регион вошел в состав России по результатам прошедшего там референдума. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия РФ уничтожила до 80 наемников «Иностранного легиона».

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В Донбассе против российской армии сражаются преимущественно иностранные наемники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир роты из ЛНР с позывным «Черный». Командир отметил, что его рота была в населенном пункте под Изюмом. «На этом направлении много польских и британских наемников. Вооруженные силы Украины можно сказать отсутствуют. Здесь в основном наемники из европейских стран, которые хотят заработать. В основном, есть поляки и украинцы из западных областей », — заявил командир роты корреспонденту URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее союзные силы РФ и Донбасса освободили ЛНР. После чего регион вошел в состав России по результатам прошедшего там референдума. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия РФ уничтожила до 80 наемников «Иностранного легиона».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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