Командир роты из ЛНР: в Донбассе много иностранных наемников

06 октября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Донбассе сообщили о большом количестве европейских наемников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе против российской армии сражаются преимущественно иностранные наемники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир роты из ЛНР с позывным «Черный». Командир отметил, что его рота была в населенном пункте под Изюмом. «На этом направлении много польских и британских наемников. Вооруженные силы Украины можно сказать отсутствуют. Здесь в основном наемники из европейских стран, которые хотят заработать. В основном, есть поляки и украинцы из западных областей », — заявил командир роты корреспонденту URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее союзные силы РФ и Донбасса освободили ЛНР. После чего регион вошел в состав России по результатам прошедшего там референдума. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия РФ уничтожила до 80 наемников «Иностранного легиона».

В Донбассе против российской армии сражаются преимущественно иностранные наемники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир роты из ЛНР с позывным «Черный». Командир отметил, что его рота была в населенном пункте под Изюмом. «На этом направлении много польских и британских наемников. Вооруженные силы Украины можно сказать отсутствуют. Здесь в основном наемники из европейских стран, которые хотят заработать. В основном, есть поляки и украинцы из западных областей », — заявил командир роты корреспонденту URA.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее союзные силы РФ и Донбасса освободили ЛНР. После чего регион вошел в состав России по результатам прошедшего там референдума. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия РФ уничтожила до 80 наемников «Иностранного легиона».