Губернатор Шумков осудил «барыг», взвинтивших цены на экипировку для мобилизованных

Вадим Шумков резко высказался о предпринимателях, «использующих момент» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с критикой действий предпринимателей, которые в несколько раз поднимают цены на экипировку для мобилизованных. Свои рассуждения на эту тему он опубликовал в своем telegram-канале.

«Разве государство и общество не должны спрашивать вдвойне или втройне с тех, кто, используя момент, в 3 — 5 раз за неделю поднял цены на средства защиты и предметы экипировки для парней, уходящих защищать Родину? И не надо в таких случаях говорить о защите прав предпринимателей. Это не предприниматели. Это барыги», — написал Шумков.

Жители Курганской области собрали для мобилизованных тысячу сухпайков с консервами, сахаром и сладостями. На территории работают десятки приемных пунктов. URA.RU писало ранее, что в Кургане для нужд мобилизованных раскупают берцы и военную амуницию. В спортивных и охотничьих магазинах зауральцы массово скупали термобелье.

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске частичной мобилизации в стране 21 сентября. В Минобороны подчеркивали, что планируют набрать 300 тысяч военнообязанных. В первую очередь призыву подлежат те, кто имеет боевой опыт и обладает военно-учетной специальностью.