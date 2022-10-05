Тюменские гадалки пытаются нажиться на мобилизации

Тюменцам предлагают узнать судьбу мобилизованных на картах

06 октября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Для сеанса требуется только имя и фото человека Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменцам предлагают сделать расклад на картах и узнать, попадают ли они или их родственники под мобилизацию. Соответствующее объявление об услуге размещено на платформе Avito. Стоимость услуги варьируется от 150 до 350 рублей в зависимости от длительности консультации. «Расклады могут быть лично на вас, а могут быть на любых людей вашего круга. Помогу сделать лучший выбор, лучше понять вас или другого человека. Достаю любую подноготную, включая скрытое и демонстрируемое к вам отношение, планы кого-то на вас или ваше недалекое будущее. Могу узнать, подвергнут ли вас или вашего близкого мобилизации», — говорится в объявлении. Автор также сообщает, что для сеанса необходимо только имя и фото человека. «Всегда открыта к диалогу. Непредвзята. Самоучка, гадаю больше года», — добавляет о себе таролог. Ранее агентство рассказывало о тюменском магазине эзотерики, предлагающем своим покупателям свечи «Забудь меня, военкомат». Стоимость одной свечи составляла 750 рублей. Позже представители РПЦ осудили тюменский магазин, продающий «оберег» от мобилизации.

Тюменцам предлагают сделать расклад на картах и узнать, попадают ли они или их родственники под мобилизацию. Соответствующее объявление об услуге размещено на платформе Avito. Стоимость услуги варьируется от 150 до 350 рублей в зависимости от длительности консультации. «Расклады могут быть лично на вас, а могут быть на любых людей вашего круга. Помогу сделать лучший выбор, лучше понять вас или другого человека. Достаю любую подноготную, включая скрытое и демонстрируемое к вам отношение, планы кого-то на вас или ваше недалекое будущее. Могу узнать, подвергнут ли вас или вашего близкого мобилизации», — говорится в объявлении. Автор также сообщает, что для сеанса необходимо только имя и фото человека. «Всегда открыта к диалогу. Непредвзята. Самоучка, гадаю больше года», — добавляет о себе таролог. Ранее агентство рассказывало о тюменском магазине эзотерики, предлагающем своим покупателям свечи «Забудь меня, военкомат». Стоимость одной свечи составляла 750 рублей. Позже представители РПЦ осудили тюменский магазин, продающий «оберег» от мобилизации.