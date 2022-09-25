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Магазин эзотерики в Тюмени предлагает своим покупателям свечи «Забудь меня военкомат», которые якобы помогают избежать призыва. Объявление о продаже размещено на сайте магазина. «Свеча „Забудь меня военкомат“. Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется», — говорится в описании товара. Там также указано, что свеча притягивает в жизнь благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации. При ее сжигании работники военкомата должны забыть о призывнике. Стоимость одной свечи составляет 750 рублей. Уточнить, за счет чего такой способ должен работать, не удалось: в магазине на звонки URA.RU не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам президента страны Владимира Путина, в первую очередь на службу призываются те, кто находится в запасе, проходил службу, имеет необходимые военно-учетные специальности и опыт. Как ранее писало URA.RU, первые партии мобилизованных уже отправились на сборы, однако в военкоматы продолжают приходить и добровольцы, готовые защищать страну без получения повестки.