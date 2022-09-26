В РПЦ осудили тюменский магазин, продающий «оберег» от мобилизации

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе осудил тюменский магазин эзотерики, торгующий свечами, якобы спасающими от мобилизации

27 сентября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

В РПЦ призвали не верить любой эзотерике, так как она разрушает личность человека Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе назвал отвратительной продажу в Тюмени свечей, которые якобы помогают спастись от призыва на службу. Заявление зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности. К подобным продажам следует относиться с отвращением. Я советую людям не ходить в магазины, где продается эзотерическая продукция», — цитируют слова Кипшидзе на сайте радиостанции «Говорит Москва». Речь шла о свече «Забудь меня, военкомат», которую в Тюмени предлагает приобрести один из эзотерических магазинов. Как писало URA.RU, продавец утверждает, что сжигание свечи поможет призывникам стать невидимыми для военкоматов, в которых их личные дела просто затеряются. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. О ее начале объявил президент страны Владимир Путин. Призыву на подготовку, а затем — в зону спецоперации, подлежат граждане, находящиеся в запасе, имеющие определенные специальности и опыт. Как ранее сообщало URA.RU, патриарх Московский и всея Руси Кирилл пообещал прощение грехов погибшим участникам СВО.

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе назвал отвратительной продажу в Тюмени свечей, которые якобы помогают спастись от призыва на службу. Заявление зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности. К подобным продажам следует относиться с отвращением. Я советую людям не ходить в магазины, где продается эзотерическая продукция», — цитируют слова Кипшидзе на сайте радиостанции «Говорит Москва». Речь шла о свече «Забудь меня, военкомат», которую в Тюмени предлагает приобрести один из эзотерических магазинов. Как писало URA.RU, продавец утверждает, что сжигание свечи поможет призывникам стать невидимыми для военкоматов, в которых их личные дела просто затеряются. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. О ее начале объявил президент страны Владимир Путин. Призыву на подготовку, а затем — в зону спецоперации, подлежат граждане, находящиеся в запасе, имеющие определенные специальности и опыт. Как ранее сообщало URA.RU, патриарх Московский и всея Руси Кирилл пообещал прощение грехов погибшим участникам СВО.