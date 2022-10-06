Украинские беженцы бастуют против приезда уклоняющихся россиян в ЕС

06 октября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Уклонистам не рады в Германии, заявили украинские беженцы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы, которые уехали в Германию, против приезда в Евросоюз уклонистов от мобилизации в России. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. «Мы просто не хотим, чтобы каждый российский отказник от военной службы автоматически считался политическим беженцем. Мы хотим, чтобы это тщательно проверили», — сказала волонтер ассоциации Vitsche Криста-Мария Лябе. Эта организация помогает беженцам с Украины. Она отметила, что ее и других украинцев напугало заявление властей Германии от готовности принять российских уклонистов от мобилизации. Лябе заявила, что уклонисты переживают только за себя, а не за происходящее на Украине. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер заявила о готовности страны принять уклонистов от мобилизации из РФ. Инициативу поддержал министр юстиции ФРГ Марко Бушманн. Bloomberg писал, что некоторые политики в ЕС допускают принятие в качестве беженцев уклоняющихся.

Украинские беженцы, которые уехали в Германию, против приезда в Евросоюз уклонистов от мобилизации в России. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. «Мы просто не хотим, чтобы каждый российский отказник от военной службы автоматически считался политическим беженцем. Мы хотим, чтобы это тщательно проверили», — сказала волонтер ассоциации Vitsche Криста-Мария Лябе. Эта организация помогает беженцам с Украины. Она отметила, что ее и других украинцев напугало заявление властей Германии от готовности принять российских уклонистов от мобилизации. Лябе заявила, что уклонисты переживают только за себя, а не за происходящее на Украине. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер заявила о готовности страны принять уклонистов от мобилизации из РФ. Инициативу поддержал министр юстиции ФРГ Марко Бушманн. Bloomberg писал, что некоторые политики в ЕС допускают принятие в качестве беженцев уклоняющихся.