Германия готова принять уклонистов от мобилизации в РФ

22 сентября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Немецкие министры зовут россиян в Германию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия готова принять российских граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщает издание Barron’s со ссылкой на высокопоставленных чиновников. «Дезертиры могут получить международную защиту в Германии», — заявила министр внутренних дел Нэнси Фаезер. Министр юстиции Марко Бушманн поддержал эту идею. «Очевидно, многие россияне покидают свою родину. Всем, кто любит либеральную демократию, рады в Германии», — написал он на своей странице в одной из зарубежных социальных сетей. Частичную мобилизацию в России в ходе спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. Она коснется только военных запаса, имеющих армейский опыт и военную специальность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РАПСИ. Эти призывники получат все социальные гарантии, которые имеют военные, проходящие службу по контракту, отмечает «Ридус». Ранее Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях. Теперь россиянам грозит лишение свободы на срок до 10 лет — за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Совфед также одобрил поправки в УК РФ, которые подразумевают лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство.

Германия готова принять российских граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщает издание Barron’s со ссылкой на высокопоставленных чиновников. «Дезертиры могут получить международную защиту в Германии», — заявила министр внутренних дел Нэнси Фаезер. Министр юстиции Марко Бушманн поддержал эту идею. «Очевидно, многие россияне покидают свою родину. Всем, кто любит либеральную демократию, рады в Германии», — написал он на своей странице в одной из зарубежных социальных сетей. Частичную мобилизацию в России в ходе спецоперации на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. Она коснется только военных запаса, имеющих армейский опыт и военную специальность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РАПСИ. Эти призывники получат все социальные гарантии, которые имеют военные, проходящие службу по контракту, отмечает «Ридус». Ранее Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях. Теперь россиянам грозит лишение свободы на срок до 10 лет — за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Совфед также одобрил поправки в УК РФ, которые подразумевают лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство.