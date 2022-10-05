Мэрия Перми назвала фейком информацию о сборе денег с учителей на мобилизацию

Мэрия Перми опровергла информацию о сборе денег с учителей на мобилизацию

На собранные средства планировали купить аптечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В администрации Перми опровергли появившуюся в telegram-канале «Альянс Учителей» информацию о том, что педагогов пермского лицея попросили сдать деньги на мобилизацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В департаменте образования поясняют, что в чатах образовательных учреждений города участились случаи фейковых призывов о сборе денег для мобилизованных граждан. Принудительный сбор денег с сотрудников школы и родителей недопустим», — отметили в пресс-службе. Гуманитарная помощь должна быть добровольной.

Источник в администрации губернатора заявил, что авторов таких инициатив нужно наказывать. «Надо чтобы такие вещи делались добровольно, по велению души и сердца, а не из-под палки», — отметил он.

Telegram-канал «Альянс Учителей» выложил скриншот переписки во внутреннем чате одного из пермских лицеев. Название учреждения не уточняется. «Призываем педагогов лицея присоединиться к акции по сбору средств для военнослужащих. Собираем по 400 рублей для закупки 50-60 единиц аптечек первой помощи. Деньги сдаем руководителям», — говорится в сообщении.

В той же переписке отмечается, что деньги надо передать до пятницы (видимо, 7 октября). И подчеркивается, что сбор не касается детей — «у них будет другое».

О частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%. В учебные центры в Елани (Свердловская область) и Тюмени уехали шесть эшелонов пермяков. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что мобилизованные жители Прикамья будут обеспечены всем необходимым.