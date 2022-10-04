Махонин пообещал поддержку мобилизованным пермякам

Пермский край своих жителей не бросит, заявил Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что регион окажет всю необходимую помощь мобилизованным пермякам. На заседании правительства 5 октября он заявил, что к моменту отправки в зону СВО власти проанализируют обеспеченность военнослужащих всем необходимым.

«Регион будет вместе с людьми, которые были мобилизованы. Мы своих людей бросать не будем. Оказание помощи будет проходить по мере необходимости, во все время подготовки и отправки в воинскую часть», — отметил губернатор.

По его словам, «сборы — сборами», но «самое основное испытание — это отправка в воинскую часть». К этому моменту власти края должны проверить, всем ли обеспечены мобилизованные пермяки. «И если не дай Бог, выяснится, что чем-то не обеспечены, мы сделаем это в любом случае», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава минтербеза Виктор Батмазов рассказал, что сейчас в учебный центр в Елани доставлены гуманитарные грузы из нескольких муниципалитетов. Это спальники, теплая обувь, аптечки, продукты питания. Также посылки передают родственники военнослужащих. «Они ни в чем не нуждаются, это в дополнение идет. Они обмундированы по всем нормам довольствия. А то, что привозят главы, — это дополнительный бонус мобилизованным», — отметил Батмазов.

Мобилизация в России проходит по указу президента РФ Владимира Путина с 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%, было отправлено шесть эшелонов в учебные центры в Елань и Тюмень. «Единая Россия» проводит акцию по сбору вещей для отправки в учебные центры.