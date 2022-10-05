Власти раскрыли, лишатся ли работы мобилизованные свердловчане на испытательном сроке

Госинспектор: свердловчане, мобилизованные во время испытательного срока, смогут сохранить работу

06 октября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В Свердловской области под частичную мобилизацию попадают 9,7 тысячи человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Постановление правительства РФ, запрещающее работодателям увольнять мобилизованных мужчин, распространяется и на тех, у кого еще не истек испытательный срок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов. «Если [мобилизуемый] человек находится на испытательном сроке, так же [как и со всеми остальными] трудовой договор [с ним] должен быть приостановлен», — разъяснил Кравцов. URA.RU вело онлайн-трансляцию его выступления. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (из Свердловской области — 9,7 тысячи). По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.

Постановление правительства РФ, запрещающее работодателям увольнять мобилизованных мужчин, распространяется и на тех, у кого еще не истек испытательный срок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов. «Если [мобилизуемый] человек находится на испытательном сроке, так же [как и со всеми остальными] трудовой договор [с ним] должен быть приостановлен», — разъяснил Кравцов. URA.RU вело онлайн-трансляцию его выступления. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (из Свердловской области — 9,7 тысячи). По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.