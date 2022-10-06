Челябинец пытался украсть коров и овец в Курганской области

06 октября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Челябинскому скотокраду грозит до 15 лет тюрьмы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Щучанском районе Курганской области челябинец попытался похитить около 70 голов крупнорогатого скота и овец. После неудачной попытки кражи злоумышленник вернулся в свой регион, где и был задержан оперативниками. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД. «В полицию Щучанского района поступило сообщение о попытке открытого хищения 40 голов крупного рогатого скота и порядка 30 овец. Прибывшие на вызов сотрудники полиции изъяли с места происшествия предметы, на которых остались следы подозреваемых. В результате проведенных экспертиз выяснилось, что одним из злоумышленников был ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний житель Челябинской области. Совершив хищение скота, злоумышленник вернулся в свой регион. Там, в результате оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области», — сообщили в пресс-службе областного УМВД. В отношении задержанного челябинца возбуждено уголовное дело за разбой. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию остальных лиц, причастных к разбойному нападению. Ранее URA.RU писало, что 41-летний курганец украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Также сообщалось, что две жительницы Кургана воровали одежду в одном из торговых центров города.

В Щучанском районе Курганской области челябинец попытался похитить около 70 голов крупнорогатого скота и овец. После неудачной попытки кражи злоумышленник вернулся в свой регион, где и был задержан оперативниками. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД. «В полицию Щучанского района поступило сообщение о попытке открытого хищения 40 голов крупного рогатого скота и порядка 30 овец. Прибывшие на вызов сотрудники полиции изъяли с места происшествия предметы, на которых остались следы подозреваемых. В результате проведенных экспертиз выяснилось, что одним из злоумышленников был ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний житель Челябинской области. Совершив хищение скота, злоумышленник вернулся в свой регион. Там, в результате оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области», — сообщили в пресс-службе областного УМВД. В отношении задержанного челябинца возбуждено уголовное дело за разбой. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию остальных лиц, причастных к разбойному нападению. Ранее URA.RU писало, что 41-летний курганец украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Также сообщалось, что две жительницы Кургана воровали одежду в одном из торговых центров города.