Военные рассказали о быте мобилизованных на тюменском полигоне. Видео

На тюменском полигоне мобилизованных учат стрелять и спасать раненных
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Тввику клипарт. Тюмень, военные, военные сборы, мобилизация, твикку
На полигоне ТВВИКУ мобилизованные учатся стрелять и оказывать первую помощь Фото:
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Мобилизация в России

Резервисты из ХМАО, ЯНАО и Тюмени, призванные в ВС РФ по частичной мобилизации, на полигоне ТВВИКУ учатся стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

«Прибыли, переодели. Сегодня уже стреляли. Работу проводим с людьми. Кормят хорошо, продукты все есть. В основном, у всех здесь в Тюмени квартиры. С 8 до 9 постоянно приходят родственники. Вчера у нас здесь была медицинская подготовка, прибыли специалисты большого уровня, которые „в точках“ участвовали», — рассказал специалистам Инфоцентра заместитель командира подразделения по работе с личным составом Андрей.

Как ранее указывало агентство, на полигоне ТВВИКУ мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края проходят боевое слаживание. Оно включает в себя медицинскую, тактическую, строевую и огневую подготовку.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что под нее попадут военнослужащие запаса с боевым опытом и определенными военно-учетными специальностями.

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Резервисты из ХМАО, ЯНАО и Тюмени, призванные в ВС РФ по частичной мобилизации, на полигоне ТВВИКУ учатся стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «Прибыли, переодели. Сегодня уже стреляли. Работу проводим с людьми. Кормят хорошо, продукты все есть. В основном, у всех здесь в Тюмени квартиры. С 8 до 9 постоянно приходят родственники. Вчера у нас здесь была медицинская подготовка, прибыли специалисты большого уровня, которые „в точках“ участвовали», — рассказал специалистам Инфоцентра заместитель командира подразделения по работе с личным составом Андрей. Как ранее указывало агентство, на полигоне ТВВИКУ мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края проходят боевое слаживание. Оно включает в себя медицинскую, тактическую, строевую и огневую подготовку. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что под нее попадут военнослужащие запаса с боевым опытом и определенными военно-учетными специальностями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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