Резервисты из ХМАО, ЯНАО и Тюмени, призванные в ВС РФ по частичной мобилизации, на полигоне ТВВИКУ учатся стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.
«Прибыли, переодели. Сегодня уже стреляли. Работу проводим с людьми. Кормят хорошо, продукты все есть. В основном, у всех здесь в Тюмени квартиры. С 8 до 9 постоянно приходят родственники. Вчера у нас здесь была медицинская подготовка, прибыли специалисты большого уровня, которые „в точках“ участвовали», — рассказал специалистам Инфоцентра заместитель командира подразделения по работе с личным составом Андрей.
Как ранее указывало агентство, на полигоне ТВВИКУ мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края проходят боевое слаживание. Оно включает в себя медицинскую, тактическую, строевую и огневую подготовку.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что под нее попадут военнослужащие запаса с боевым опытом и определенными военно-учетными специальностями.
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Резервисты из ХМАО, ЯНАО и Тюмени, призванные в ВС РФ по частичной мобилизации, на полигоне ТВВИКУ учатся стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «Прибыли, переодели. Сегодня уже стреляли. Работу проводим с людьми. Кормят хорошо, продукты все есть. В основном, у всех здесь в Тюмени квартиры. С 8 до 9 постоянно приходят родственники. Вчера у нас здесь была медицинская подготовка, прибыли специалисты большого уровня, которые „в точках“ участвовали», — рассказал специалистам Инфоцентра заместитель командира подразделения по работе с личным составом Андрей. Как ранее указывало агентство, на полигоне ТВВИКУ мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края проходят боевое слаживание. Оно включает в себя медицинскую, тактическую, строевую и огневую подготовку. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что под нее попадут военнослужащие запаса с боевым опытом и определенными военно-учетными специальностями.