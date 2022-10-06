Военные рассказали о быте мобилизованных на тюменском полигоне. Видео

На тюменском полигоне мобилизованных учат стрелять и спасать раненных

06 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

На полигоне ТВВИКУ мобилизованные учатся стрелять и оказывать первую помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Резервисты из ХМАО, ЯНАО и Тюмени, призванные в ВС РФ по частичной мобилизации, на полигоне ТВВИКУ учатся стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «Прибыли, переодели. Сегодня уже стреляли. Работу проводим с людьми. Кормят хорошо, продукты все есть. В основном, у всех здесь в Тюмени квартиры. С 8 до 9 постоянно приходят родственники. Вчера у нас здесь была медицинская подготовка, прибыли специалисты большого уровня, которые „в точках“ участвовали», — рассказал специалистам Инфоцентра заместитель командира подразделения по работе с личным составом Андрей. Как ранее указывало агентство, на полигоне ТВВИКУ мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края проходят боевое слаживание. Оно включает в себя медицинскую, тактическую, строевую и огневую подготовку. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что под нее попадут военнослужащие запаса с боевым опытом и определенными военно-учетными специальностями.

Резервисты из ХМАО, ЯНАО и Тюмени, призванные в ВС РФ по частичной мобилизации, на полигоне ТВВИКУ учатся стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «Прибыли, переодели. Сегодня уже стреляли. Работу проводим с людьми. Кормят хорошо, продукты все есть. В основном, у всех здесь в Тюмени квартиры. С 8 до 9 постоянно приходят родственники. Вчера у нас здесь была медицинская подготовка, прибыли специалисты большого уровня, которые „в точках“ участвовали», — рассказал специалистам Инфоцентра заместитель командира подразделения по работе с личным составом Андрей. Как ранее указывало агентство, на полигоне ТВВИКУ мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края проходят боевое слаживание. Оно включает в себя медицинскую, тактическую, строевую и огневую подготовку. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что под нее попадут военнослужащие запаса с боевым опытом и определенными военно-учетными специальностями.