Матвиенко призвала Украину начать переговоры «прямо сегодня»

Парламенты России и Украины должны перейти к переговорам «прямо сегодня». Об этом заявила председатель совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она, в ходе саммита парламентов G20. Ее слова приводит РИА «Новости». Также председатель отметила, что Россия неоднократно предлагала Украине провести переговоры, но Киев отказывался. Матвиенко также подчеркнула, что Россия только за мирное регулирование текущего конфликта.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. Россия и Украина предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, Зеленский отказывается от переговоров.
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Парламенты России и Украины должны перейти к переговорам «прямо сегодня». Об этом заявила председатель совета Федерации Валентина Матвиенко. «Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она, в ходе саммита парламентов G20. Ее слова приводит РИА «Новости». Также председатель отметила, что Россия неоднократно предлагала Украине провести переговоры, но Киев отказывался. Матвиенко также подчеркнула, что Россия только за мирное регулирование текущего конфликта. Ранее в МИД РФ отметили, что отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Также в Кремле уточнили, что будут ждать изменения позиции президента Украины, либо вести переговоры со следующим президентом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью демилитаризации и денацификации страны. Россия и Украина предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, Зеленский отказывается от переговоров.