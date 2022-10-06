Из Челябинской области на фронт отправили отдельный батальон связи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, призывной пункт, военные сборы, мобилизация, мобилизационный пункт, саитов юрий
Батальон сформировали из 300 южноуральцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинской области на фронт отправили отдельный батальон связи. Об этом заявил 6 октября военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«Недавно мы отправили отдельный батальон связи, это один из именных, порядка 300 человек. Сейчас ребята проходят службу в зоне проведения специальной военной операции», — сообщил Максуров.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Из Челябинской области на фронт отправили отдельный батальон связи. Об этом заявил 6 октября военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Недавно мы отправили отдельный батальон связи, это один из именных, порядка 300 человек. Сейчас ребята проходят службу в зоне проведения специальной военной операции», — сообщил Максуров. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...