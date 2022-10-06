Из Челябинской области на фронт отправили отдельный батальон связи. Видео

06 октября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Батальон сформировали из 300 южноуральцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Челябинской области на фронт отправили отдельный батальон связи. Об этом заявил 6 октября военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Недавно мы отправили отдельный батальон связи, это один из именных, порядка 300 человек. Сейчас ребята проходят службу в зоне проведения специальной военной операции», — сообщил Максуров. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Из Челябинской области на фронт отправили отдельный батальон связи. Об этом заявил 6 октября военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Недавно мы отправили отдельный батальон связи, это один из именных, порядка 300 человек. Сейчас ребята проходят службу в зоне проведения специальной военной операции», — сообщил Максуров. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.