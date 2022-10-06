06 октября 2022

Курганцам советуют поторопиться с медсправками, чтобы не попасть под мобилизацию

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Наркологический диспансер. Курган, кабинет врача, врач, пациент
В военкоматах ждут медсправки от получивших мобилизационные повестки курганцев Фото:
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Мобилизация в России

Сотрудники военкоматов Курганской области принимают медицинские заключения от граждан, имеющих тяжкие заболевания, во избежание отправки их в военные части по частичной мобилизации. Об этом рассказали сотрудники курганского областного военкомата во время пресс-конференции.

«Если у человека со времени прохождения срочной службы появились хронические заболевания, то он обязан предоставить справки о состоянии здоровья в военный комиссариат», — сообщил начальник центра медицинской экспертизы Сергей Дик. Предоставить документы лучше до получения повестки о направлении на военную службу.

После рассмотрения медицинских заключений сотрудники комиссариата примут решение о мобилизации гражданина или направлении на обследование. О проведении подобной работы с гражданами уже рассказали в сборном пункте села Мокроусово. Пока образовалась пауза в отправке курганцев в военные части, происходит тщательная работа с документами состоящих на военном учете граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком сообщил о проведении медосмотра для мобилизованных граждан. Попавшим в военные части мобилизованным с заболеваниями следует обратиться к врачам по месту несения службы.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Сотрудники военкоматов Курганской области принимают медицинские заключения от граждан, имеющих тяжкие заболевания, во избежание отправки их в военные части по частичной мобилизации. Об этом рассказали сотрудники курганского областного военкомата во время пресс-конференции. «Если у человека со времени прохождения срочной службы появились хронические заболевания, то он обязан предоставить справки о состоянии здоровья в военный комиссариат», — сообщил начальник центра медицинской экспертизы Сергей Дик. Предоставить документы лучше до получения повестки о направлении на военную службу. После рассмотрения медицинских заключений сотрудники комиссариата примут решение о мобилизации гражданина или направлении на обследование. О проведении подобной работы с гражданами уже рассказали в сборном пункте села Мокроусово. Пока образовалась пауза в отправке курганцев в военные части, происходит тщательная работа с документами состоящих на военном учете граждан. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком сообщил о проведении медосмотра для мобилизованных граждан. Попавшим в военные части мобилизованным с заболеваниями следует обратиться к врачам по месту несения службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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