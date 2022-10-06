Курганцам советуют поторопиться с медсправками, чтобы не попасть под мобилизацию

В военкоматах ждут медсправки от получивших мобилизационные повестки курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудники военкоматов Курганской области принимают медицинские заключения от граждан, имеющих тяжкие заболевания, во избежание отправки их в военные части по частичной мобилизации. Об этом рассказали сотрудники курганского областного военкомата во время пресс-конференции.

«Если у человека со времени прохождения срочной службы появились хронические заболевания, то он обязан предоставить справки о состоянии здоровья в военный комиссариат», — сообщил начальник центра медицинской экспертизы Сергей Дик. Предоставить документы лучше до получения повестки о направлении на военную службу.

После рассмотрения медицинских заключений сотрудники комиссариата примут решение о мобилизации гражданина или направлении на обследование. О проведении подобной работы с гражданами уже рассказали в сборном пункте села Мокроусово. Пока образовалась пауза в отправке курганцев в военные части, происходит тщательная работа с документами состоящих на военном учете граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком сообщил о проведении медосмотра для мобилизованных граждан. Попавшим в военные части мобилизованным с заболеваниями следует обратиться к врачам по месту несения службы.