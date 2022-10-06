Все мобилизованные курганцы будут проходить медкомиссию перед отправкой в военную часть

07 октября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

О правилах прохождения медосмотра рассказал военком региона Айрат Зарипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Все жители Курганской области, которые получат повестки, перед отправкой в военную часть будут проходить медосмотр. Об этом 7 октября на пресс-конференции рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Перед отправкой все граждане будут проходить медосмотр. Все распишутся, что жалоб у него нет, к примеру. Если будут нарекания по болезни, то будут даны направления для прохождения медкомиссии, по итогам которой врач примет решение о его годности к военной службе», — сообщил Зарипов. После отправки на службу ответственность за гражданина несет воинская часть формирования. Там, по словам Зарипова, мобилизованный может подать жалобу в местное лечебное учреждение, после чего его направят в поликлинику или госпиталь для решения проблемы. Если там вынесут решение, что гражданин не сможет проходить военную службу, его уволят по определенным статьям. Начальник центра медицинской экспертизы Сергей Дик добавил, что граждане должны сообщать в военкомат о серьезных заболеваниях и подтверждать их документально. По его словам, сейчас однозначно не подлежат мобилизации те, у кого есть категории «Г» (временно негодные), с острыми заболеваниями на момент мобилизации, и «Д» (негодные к военной службе). 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Курганской области частичная мобилизация продолжается.

Все жители Курганской области, которые получат повестки, перед отправкой в военную часть будут проходить медосмотр. Об этом 7 октября на пресс-конференции рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Перед отправкой все граждане будут проходить медосмотр. Все распишутся, что жалоб у него нет, к примеру. Если будут нарекания по болезни, то будут даны направления для прохождения медкомиссии, по итогам которой врач примет решение о его годности к военной службе», — сообщил Зарипов. После отправки на службу ответственность за гражданина несет воинская часть формирования. Там, по словам Зарипова, мобилизованный может подать жалобу в местное лечебное учреждение, после чего его направят в поликлинику или госпиталь для решения проблемы. Если там вынесут решение, что гражданин не сможет проходить военную службу, его уволят по определенным статьям. Начальник центра медицинской экспертизы Сергей Дик добавил, что граждане должны сообщать в военкомат о серьезных заболеваниях и подтверждать их документально. По его словам, сейчас однозначно не подлежат мобилизации те, у кого есть категории «Г» (временно негодные), с острыми заболеваниями на момент мобилизации, и «Д» (негодные к военной службе). 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Курганской области частичная мобилизация продолжается.