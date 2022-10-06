ЕСПЧ обнаружил нарушение в постановлении курганского суда

07 октября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Европейский суд вступился за курганского тракториста, повредившего иномарку при уборке снега Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Европейский суд по правам человека рассмотрел заявление курганца, ранее признанного виновным в оставлении места ДТП, и постановил, что суд допустил нарушения при проведении заседания. Информация появилась на сайте ЕСПЧ и была впоследствии подтверждена адвокатом. «Моего клиента судили за административное правонарушение (оставление места ДТП) без прокурора либо иного другого представителя обвинения, что Европейским судом признается нарушением ст. 6 Конвенции по правам человека. По мнению Евросуда, местный суд исполнял таким образом функции обвинения, чем не соблюдал равенство сторон», — объяснил URA.RU адвокат Александр Ковальский. Решение во французском Страсбурге было вынесено в сентябре текущего года в упрощенной форме. ДТП произошло в 2018 году. Мужчина на тракторе убирал снег возле магазина в Кургане и повредил иномарку на парковке, после чего уехал с места аварии. Позже мировому судье он заявил, что не видел момента происшествия и просто выполнял свои трудовые обязанности. Суд признал его виновным в оставлении места ДТП и лишил прав на год. Впоследствии в Курганском городском суде оставили это решение в силе. Адвокат подал от имени клиента заявление в ЕСПЧ на нарушение проведения заседания, которое проходило без стороны обвинения. Европейский суд признал неправоту суда по отношению к курганцу и постановил выплатить ему компенсацию от государства в размере 1000 евро. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая глава курганского сельсовета опротестовала во Втором апелляционном суде города Санкт-Петербурга решение Курганского областного суда. Причиной направления дела на пересмотр также стало проведение заседания без участия прокурора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский суд по правам человека рассмотрел заявление курганца, ранее признанного виновным в оставлении места ДТП, и постановил, что суд допустил нарушения при проведении заседания. Информация появилась на сайте ЕСПЧ и была впоследствии подтверждена адвокатом. «Моего клиента судили за административное правонарушение (оставление места ДТП) без прокурора либо иного другого представителя обвинения, что Европейским судом признается нарушением ст. 6 Конвенции по правам человека. По мнению Евросуда, местный суд исполнял таким образом функции обвинения, чем не соблюдал равенство сторон», — объяснил URA.RU адвокат Александр Ковальский. Решение во французском Страсбурге было вынесено в сентябре текущего года в упрощенной форме. ДТП произошло в 2018 году. Мужчина на тракторе убирал снег возле магазина в Кургане и повредил иномарку на парковке, после чего уехал с места аварии. Позже мировому судье он заявил, что не видел момента происшествия и просто выполнял свои трудовые обязанности. Суд признал его виновным в оставлении места ДТП и лишил прав на год. Впоследствии в Курганском городском суде оставили это решение в силе. Адвокат подал от имени клиента заявление в ЕСПЧ на нарушение проведения заседания, которое проходило без стороны обвинения. Европейский суд признал неправоту суда по отношению к курганцу и постановил выплатить ему компенсацию от государства в размере 1000 евро. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая глава курганского сельсовета опротестовала во Втором апелляционном суде города Санкт-Петербурга решение Курганского областного суда. Причиной направления дела на пересмотр также стало проведение заседания без участия прокурора.