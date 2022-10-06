ЕСПЧ обнаружил нарушение в постановлении курганского суда

Европейский суд по правам человека рассмотрел заявление курганца, ранее признанного виновным в оставлении места ДТП, и постановил, что суд допустил нарушения при проведении заседания. Информация появилась на сайте ЕСПЧ и была впоследствии подтверждена адвокатом.
«Моего клиента судили за административное правонарушение (оставление места ДТП) без прокурора либо иного другого представителя обвинения, что Европейским судом признается нарушением ст. 6 Конвенции по правам человека. По мнению Евросуда, местный суд исполнял таким образом функции обвинения, чем не соблюдал равенство сторон», — объяснил URA.RU адвокат Александр Ковальский. Решение во французском Страсбурге было вынесено в сентябре текущего года в упрощенной форме.
ДТП произошло в 2018 году. Мужчина на тракторе убирал снег возле магазина в Кургане и повредил иномарку на парковке, после чего уехал с места аварии. Позже мировому судье он заявил, что не видел момента происшествия и просто выполнял свои трудовые обязанности. Суд признал его виновным в оставлении места ДТП и лишил прав на год. Впоследствии в Курганском городском суде оставили это решение в силе.
Адвокат подал от имени клиента заявление в ЕСПЧ на нарушение проведения заседания, которое проходило без стороны обвинения. Европейский суд признал неправоту суда по отношению к курганцу и постановил выплатить ему компенсацию от государства в размере 1000 евро.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшая глава курганского сельсовета опротестовала во Втором апелляционном суде города Санкт-Петербурга решение Курганского областного суда. Причиной направления дела на пересмотр также стало проведение заседания без участия прокурора.
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