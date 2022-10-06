МО РФ: армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, донбасс, военный, сво, минобороны
По словам ведомства, на Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«На Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва, на всех направлениях противник отброшен», — пояснили в ведомстве. Кроме того, армия РФ освободила населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ. Также врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

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Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва, на всех направлениях противник отброшен», — пояснили в ведомстве. Кроме того, армия РФ освободила населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР). Ранее Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ. Также врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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