МО РФ: армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям 06 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 + По словам ведомства, на Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва, на всех направлениях противник отброшен», — пояснили в ведомстве. Кроме того, армия РФ освободила населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР). Ранее Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ. Также врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва, на всех направлениях противник отброшен», — пояснили в ведомстве. Кроме того, армия РФ освободила населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР). Ранее Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ. Также врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям