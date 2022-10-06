МО РФ: армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям

По словам ведомства, на Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ отбросила ВСУ по всем направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«На Андреево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали за сутки многократные попытки прорыва, на всех направлениях противник отброшен», — пояснили в ведомстве. Кроме того, армия РФ освободила населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ. Также врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что ситуация на линии фронта Красного Лимана улучшается.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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