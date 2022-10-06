Экс-советник Белого дома: США нужна Россия, которая войдет в НАТО

06 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Идеальная для США Россия это страна, которая разделяла бы западные ценности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США нужна такая Россия, которая могла бы стать членом НАТО. Об этом заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. «Очевидная стратегическая цель Вашингтона <…> Россия <…> кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — пишет Болтон в издании 19Fortyfive. Он уточнил, что для США была бы близка такая Россия, которая разделяла бы западные ценности. Ранее президент РФ Владимир Путин представил стратегию разрушения гегемонии США. Он подчеркнул, что «начавшийся слом западной гегемонии необратим». А также уточнил, что как прежде уже не будет. Отношения России между США и Европой накалились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

США нужна такая Россия, которая могла бы стать членом НАТО. Об этом заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. «Очевидная стратегическая цель Вашингтона <…> Россия <…> кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — пишет Болтон в издании 19Fortyfive. Он уточнил, что для США была бы близка такая Россия, которая разделяла бы западные ценности. Ранее президент РФ Владимир Путин представил стратегию разрушения гегемонии США. Он подчеркнул, что «начавшийся слом западной гегемонии необратим». А также уточнил, что как прежде уже не будет. Отношения России между США и Европой накалились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.