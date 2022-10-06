Главный омбудсмен РФ дала совет всем мужчинам, как избежать ошибочной мобилизации

Омбудсмен Москалькова: россияне должны сами сообщать военкомату, что негодны к службе

06 октября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне должны самостоятельно сообщать в военные комиссариаты обо всех изменениях в своей жизни, например, о рождении ребенка или заболевании. Это позволит им избежать ошибочной мобилизации, заявила корреспонденту URA.RU уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Обязанность всех военнослужащих — сообщать в военкоматы об изменениях в их жизни. Когда у них появились дети, когда они стали не годными к строевой подготовке, они должны сообщать в военкоматы. Если не сообщил, то военкомат не располагает данными, что военнослужащий не годен к выполнению воинских обязанностей, что он не подлежит призыву», — сообщила Москалькова. Главный омбудсмен страны посоветовала тем, кто считает, что мобилизован по ошибке, не впадать в панику. «Своевременно обо всем сообщать, если произошла ошибка, то не впадать в панику, а пользоваться теми инструментариями защиты своих прав, которые сегодня существуют. Обращаться в военную прокуратуру, к командиру воинской части и сообщить ему о ситуации. Также, нужно оформить своевременно документ о том, что человек мобилизован», — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Москалькова приехала с инспекцией в 32-й военный городок Екатеринбурга. Мобилизованные челябинцы спросили у омбудсмена, когда они или их родственники получат заработную плату и как она будет начисляться. В ответ уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что об этом сегодня расскажет губернатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне должны самостоятельно сообщать в военные комиссариаты обо всех изменениях в своей жизни, например, о рождении ребенка или заболевании. Это позволит им избежать ошибочной мобилизации, заявила корреспонденту URA.RU уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Обязанность всех военнослужащих — сообщать в военкоматы об изменениях в их жизни. Когда у них появились дети, когда они стали не годными к строевой подготовке, они должны сообщать в военкоматы. Если не сообщил, то военкомат не располагает данными, что военнослужащий не годен к выполнению воинских обязанностей, что он не подлежит призыву», — сообщила Москалькова. Главный омбудсмен страны посоветовала тем, кто считает, что мобилизован по ошибке, не впадать в панику. «Своевременно обо всем сообщать, если произошла ошибка, то не впадать в панику, а пользоваться теми инструментариями защиты своих прав, которые сегодня существуют. Обращаться в военную прокуратуру, к командиру воинской части и сообщить ему о ситуации. Также, нужно оформить своевременно документ о том, что человек мобилизован», — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Москалькова приехала с инспекцией в 32-й военный городок Екатеринбурга. Мобилизованные челябинцы спросили у омбудсмена, когда они или их родственники получат заработную плату и как она будет начисляться. В ответ уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что об этом сегодня расскажет губернатор.