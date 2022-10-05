Москалькова пообещала свердловским мобилизованным, что губернатор расскажет им о выплатах. Видео

06 октября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Татьяна Москвалькова ответила на вопрос мобилизованных из Свердловской области о зарплате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Свердловской области задаются вопросом, когда они или их родственники получат заработную плату и как она будет начисляться. Об этом они спросили уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову во время инспекции в 32-м военном городке Екатеринбурга. В ответ омбудсмен заявила, что об этом сегодня расскажет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Говорят, что если какие-то списки [мобилизованных] не уточнят, и до 10 октября [деньги] не выплатят, то военнослужащие будут получать [зарплату] 10 ноября. У кого-то двое, трое, четверо детей, все уволенные с работ. То есть семьи остаются без денег до ноября месяца», — заявил один из мобилизованных мужчин во время инспекции омбудсмена. Еще один мобилизованный попросил озвучить конкретные суммы выплат. Москалькова в ответ на данный вопрос сослалась на действующего главу региона. «Вопрос понятен, ответ на него вы получите сегодня от губернатора», — кратко пояснила она. Пресс-секретарь губернатора Свердловской области в ответ на вопрос корреспондента URA.RU заявила, что сегодня у главы региона не планируется никаких обращений к мобилизованным. «Сегодня ничего не планируется», — сообщила представитель губернатора. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в регионе готовят документ о выплатах мобилизованным. По его словам, точная сумма выплаты на данный момент неизвестна. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные из Свердловской области задаются вопросом, когда они или их родственники получат заработную плату и как она будет начисляться. Об этом они спросили уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову во время инспекции в 32-м военном городке Екатеринбурга. В ответ омбудсмен заявила, что об этом сегодня расскажет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Говорят, что если какие-то списки [мобилизованных] не уточнят, и до 10 октября [деньги] не выплатят, то военнослужащие будут получать [зарплату] 10 ноября. У кого-то двое, трое, четверо детей, все уволенные с работ. То есть семьи остаются без денег до ноября месяца», — заявил один из мобилизованных мужчин во время инспекции омбудсмена. Еще один мобилизованный попросил озвучить конкретные суммы выплат. Москалькова в ответ на данный вопрос сослалась на действующего главу региона. «Вопрос понятен, ответ на него вы получите сегодня от губернатора», — кратко пояснила она. Пресс-секретарь губернатора Свердловской области в ответ на вопрос корреспондента URA.RU заявила, что сегодня у главы региона не планируется никаких обращений к мобилизованным. «Сегодня ничего не планируется», — сообщила представитель губернатора. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что в регионе готовят документ о выплатах мобилизованным. По его словам, точная сумма выплаты на данный момент неизвестна. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).