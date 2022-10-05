Челябинские мобилизованные пожаловались Москальковой, что не знают дату и сумму положенных им выплат

06 октября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова заверила мобилизованных, что возьмет этот вопрос на контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Челябинской области, которые сейчас находятся в 32-м военном городке Екатеринбурга, не знают, когда и какие выплаты они получат. Разъяснения не могут предоставить и их родственникам в соцзащите. Об этом бойцы заявили уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, передает корреспондент URA.RU. «Была информация, что мобилизованные, которые имеют несовершеннолетних детей, будут получать по 20 тысяч рублей в месяц. Не знаю, правда это или нет. Когда жена пришла в соцзащиту, ее там развернули, сказали, что ничего не знают и никакую информацию предоставить не могут», — пожаловался мобилизованный челябинец. В ответ Москалькова заверила мобилизованных, что возьмет этот вопрос на контроль. «Вопрос понятен, ответ будет вам дан», — сказала она. Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова также отметила, что данные выплаты могут быть начислены до 10 октября. Ранее URA.RU сообщало, что заксобрание Челябинской области утвердило предложенные губернатором Алексеем Текслером выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Помимо 20 тысяч рублей на каждого ребенка, власти области намерены обеспечить теплой одеждой уходящих на фронт, также прорабатывается ряд других мероприятий. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные из Челябинской области, которые сейчас находятся в 32-м военном городке Екатеринбурга, не знают, когда и какие выплаты они получат. Разъяснения не могут предоставить и их родственникам в соцзащите. Об этом бойцы заявили уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, передает корреспондент URA.RU. «Была информация, что мобилизованные, которые имеют несовершеннолетних детей, будут получать по 20 тысяч рублей в месяц. Не знаю, правда это или нет. Когда жена пришла в соцзащиту, ее там развернули, сказали, что ничего не знают и никакую информацию предоставить не могут», — пожаловался мобилизованный челябинец. В ответ Москалькова заверила мобилизованных, что возьмет этот вопрос на контроль. «Вопрос понятен, ответ будет вам дан», — сказала она. Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова также отметила, что данные выплаты могут быть начислены до 10 октября. Ранее URA.RU сообщало, что заксобрание Челябинской области утвердило предложенные губернатором Алексеем Текслером выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Помимо 20 тысяч рублей на каждого ребенка, власти области намерены обеспечить теплой одеждой уходящих на фронт, также прорабатывается ряд других мероприятий. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.