Суд потребовал от МВД доказать, что полицейские работали на митингах из-за Ройзмана

16 сентября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман сейчас находится под ограничительными мерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Октябрьский суд Екатеринбурга перенес рассмотрение иска ГУ МВД по Свердловской области к группе горожан, среди которых экс-мэр Евгений Ройзман, по причине отсутствия доказательств. Об этом URA.RU рассказал адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. «Суд отложил разбирательство на 7 октября. Нами было заявлено ходатайство об истребовании доказательств. Изучив материалы гражданского дела, мы увидели, что свои исковые требования истец подтверждает лишь справками — односторонними документами, которые не являются первичными финансовыми документами. Мы заявили ходатайство об истребовании документов, подтверждающих факт привлечения дополнительного состава сотрудников полиции на [несанкционированные митинги] 31 января 2021 года, поскольку никаких документов истец не представил в этой части. Суд наше ходатайство удовлетворил», — поделился юрист. Об иске ГУ МВД URA.RU рассказывало в июле. Ведомство потребовало от Ройзмана, Ирины Норман, Виктории Райх, Кирилла Серебренникова и Сергея Чеченева возместить 565 тысяч рублей ущерба, причиненного полиции несогласованным митингом-шествием 31 января 2021-го. Указанных в иске людей ранее признавали организаторами протеста. Новость по теме Полиция требует полмиллиона с Ройзмана и еще четырех человек Он проходил в центре города. Собравшиеся требовали освободить блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), задержанного за нарушение условий испытательного срока. В отделы полиции в тот день доставили 83 человека. Сейчас Евгений Ройзман находится по ограничительными мерами. Его задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. По набору ограничений это походило бы на домашний арест. Но в итоге Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Октябрьский суд Екатеринбурга перенес рассмотрение иска ГУ МВД по Свердловской области к группе горожан, среди которых экс-мэр Евгений Ройзман, по причине отсутствия доказательств. Об этом URA.RU рассказал адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. «Суд отложил разбирательство на 7 октября. Нами было заявлено ходатайство об истребовании доказательств. Изучив материалы гражданского дела, мы увидели, что свои исковые требования истец подтверждает лишь справками — односторонними документами, которые не являются первичными финансовыми документами. Мы заявили ходатайство об истребовании документов, подтверждающих факт привлечения дополнительного состава сотрудников полиции на [несанкционированные митинги] 31 января 2021 года, поскольку никаких документов истец не представил в этой части. Суд наше ходатайство удовлетворил», — поделился юрист. Об иске ГУ МВД URA.RU рассказывало в июле. Ведомство потребовало от Ройзмана, Ирины Норман, Виктории Райх, Кирилла Серебренникова и Сергея Чеченева возместить 565 тысяч рублей ущерба, причиненного полиции несогласованным митингом-шествием 31 января 2021-го. Указанных в иске людей ранее признавали организаторами протеста. Он проходил в центре города. Собравшиеся требовали освободить блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), задержанного за нарушение условий испытательного срока. В отделы полиции в тот день доставили 83 человека. Сейчас Евгений Ройзман находится по ограничительными мерами. Его задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…» Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. По набору ограничений это походило бы на домашний арест. Но в итоге Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места.