Терапевт Ярцева объяснила пользу горячей ванны для здоровья

Терапевт Ярцева: горячая ванна помогает нервной и сердечно-сосудистой системам

Горячая ванна помогает снять напряжение и расслабить нервную систему Фото: Размик Закарян © URA.RU

Горячая ванна оказывает на человека расслабляющий эффект, расширяет сосуды по всему организму, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет», — заявила Ирина Ярцева.

Терапевт отметила, что прием горячей ванны может помочь снять спазмы. «Даже иногда спасает, если у людей спазм мочеточника, песочек идет. Надо сесть в горячую ванну и это снимает спазм. Да и в целом, когда человек зарождается, он находится в воде. Девять месяцев человек находится в водной среде. Погружаясь в ванну, наши рецепторы вспоминают, что когда-то была теплая и приятная жидкость вокруг», — добавила собеседница агентства.

Кроме того, ванна с горячей водой помогает и в дерматологическом смысле, отметила Ярцева. «Кожа — это наш большой орган. Если ее массировать, будучи в ванной, то смываются лишние ороговевшие клетки, она начинает лучше дышать. Не как в душе пошкрябал себя и побежал, а вот полежал в ванной, поры раскрылись и кожа подготовилась к тому, что ее будут мыть, например, специальными массажными щетками», — уточнила она.

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